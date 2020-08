(P) Miura si “fratii” sai: „batranii” care au facut istorie in fotbal

La aproape 53 de ani si jumatate, Kazuyoshi Miura continua sa fie jucator activ. O longevitate iesita din comun dupa orice standard.

Fostul international japonez, care e legitimat de peste un deceniu la Yokohama FC, si-a inceput incredibila cariera la mijlocul anilor ’80, iar de-a lungul timpului a evoluat in Brazilia, Italia, Croatia, Australia si in tara natala.

Miura este cel mai batran fotbalist din lume, dar nu este singurul veteran pentru care varsta s-a dovedit a fi doar un numar.

DE LA SIR STANLEY MATTHEWS LA ROGER MILLA

Pana la Miura, Stanley Matthews a fost etalonul longevitatii in fotbal. Englezul a castigat primul Balon de Aur din istorie, la 41 de ani (record inca in picioare) si a jucat la nivel inalt pana la 50 de ani.

Un impact la fel de mare a avut Roger Milla. Camerunezul a devenit o vedeta internationala la Cupa Mondiala din 1990. In varsta de 38 de ani, a marcat de doua ori contra Romaniei, ceea ce l-a facut cel mai batran marcator din istoria Mondialelor. Si-a imbunatatit propriul record in 1994, cand a inscris contra Rusiei, la 42 de ani.

Milla nu este insa cel mai batran fotbalist din istoria Cupei Mondiale. Acest record ii apartine portarului egiptean Essam El Hadary, care, in 2018, la turneul final din Rusia, a evoluat pentru nationala tarii sale la 45 de ani. Acum in varsta de 47 de ani, continua sa fie jucator activ, la Nogoom, club din liga a doua egipteana.

Tot un portar, Marco Ballotta, este cel mai batran jucator care a evoluat vreodata in Liga Campionilor. Italianul a aparat pentru Lazio in cea mai importanta competitie la nivel de club la 43 de ani.

CEI MAI „BATRANI” JUCATORI RAMASI IN CURSA PENTRU UCL SI UEL

In acest sezon, Zlatan Ibrahimovic, care va implini in curand 39 de ani, si-a ascuns foarte bine varsta. Revenit in fotbalul european dupa perioada LA Galaxy, suedezul a revitalizat-o pe AC Milan pentru care a marcat 10 goluri in Serie A. Este cel mai in varsta fotbalist care atinge aceasta borna in campionatul italian.

Totusi, Ibra nu a avut ocazia de a ne arata daca mai poate performa si la nivel continental. Milan nu a participat in cupele europene in acest sezon si priveste cum rivala Inter Milano joaca finala UEL. Formatia lui Antonio Conte are cativa tineri interesanti, insa se bazeaza si pe experienta unor veterani precum Samir Handanovic (36 de ani), Ashley Young (35 de ani) sau Diego Godin (34 de ani). De cealalta parte, cel mai batran titular de la adversara nerazzurrilor in ultimul act, Sevilla, este Jesus Navas, ajuns la 34 de ani.

Calificata in premiera in semifinalele Ligii Campionilor, Leipzig e un caz special. Din primul 11, doar portarul Gulacsi are 30 de ani. Nicio surpriza, daca ne gandim ca antrenorul, Julian Nagelsmann, are 33 de ani. In schimb, adversara germanilor, PSG, inca se bazeaza pe Thiago Silva (35 de ani) si cu siguranta ii va simti lipsa lui Keylor Navas (33 de ani).

In cealalta semifinala, Lyon - Bayern Munchen, cei ma varstnici jucatori care vor intra pe teren vor fi Marcelo (33 de ani), respectiv Manuel Neuer (34 de ani).