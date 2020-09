(P) Începe-ți fiecare zi cu un SuperBilet! Pariul Șansă, Super Extra și Super Cota sunt la dispoziția ta!

O nouă zi, un nou început, iar fiecare început merită întodeauna marcat cu un câștig.

Autor: Silviu Elisei

Poate nu ai studiat până acum oferta Superbet pe îndelete, motiv pentru care noi îți aducem în vedere toate formele de pariere de care ai nevoie pentru a-ți atinge câștigurile propuse. Vezi ce opțiuni și combinații poți face pe biletul tău zilnic și pune-te pe treabă! Înregistrează-te aici pe platforma Superbet și pariază direct de pe contul tău!

Pariul Șansa, o ocazie de zeci de mii de lei!

O zi bună de pariuri îți poate umple biletul cât ai clipi, iar pentru pariorii determinați, Superbet a creat Pariul Șansă. O opțiune de neratat în care poți combina minim 11 meciuri pe bilet, iar în cazul unui pariu necâștigător, tu îți poți lua o parte din câștig. De obicei, miza maximă de 150.000 de lei e un etalon pentru pariorii noștri, iar cu puțin noroc, poți obține și tu acest câștig într-o singură zi. Dacă n-a fost ziua cea mare și te-a scos un meci, speranțele nu sunt pierdute! Primești 10% din miza totală, împărțită la cota meciului pierdut. Desigur, câștigul nu se compară cu cel inițial, însă câteva mii de lei intrate în cont, într-o singură zi, pe bilete repetate, toate prinse cu ajutorul Pariului Șansă, prind bine moralului oricărui parior. Fă-ți acum încălzirea cu un bilet cât bonul de la cumpărături și alege cele mai bune pariuri din ofertă! Vezi aici oferta de pariere!

Super Extra și Super Cota, un duo de invidiat!

Cuplurile pot fi un subiect de film excelent, însă în lumea pariorilor, cel mai frumos cuplu sunt meciurile de la Super Extra alături de meciurile de la Super Cotă pe un bilet cu miză mare. Meciurile de la Super Extra cer întodeauna să fie completate cu alte minim 5 evenimente pe bilet, însă nimeni nu-ți interzice să profiți de meciurile de la Super Cotă și să le pui printre cele 5 necesare. Cu o astfel de combinație, miza biletului va crește exponențial, iar câștigul va fi pe măsură experienței tale. Cele mai frumoase pasiuni merită întodeauna încurajate, iar oferta Superbet îți va pune mereu la dispoziție cele mai bune combinații de meciuri. Indiferent de sportul ales, câștigurile sunt mereu la îndemână, iar un bilet care combină Super Cota cu Super Extra reprezintă echilibrul perfect între adrenalină și câștig. Fă-ți acum biletul favorit și așteaptă-te la cele mai bune rezultate!

Cash Out, retragerea ideală pentru profit!

Foarte multe meciuri din ofertă îți pun la dispoziție opțiunea de Cash Out. Ce înseamnă asta? Beneficiile sunt multiple, însă marele plus al opțiunii de Cash Out este că îți poți retrage biletul la timp, în momentele în care simți că pariul tău va fi pierzător. Închiderea unui pariu înainte de un rezultat nesatisfăcător poate fi cea mai bună opțiune a momentului în anumite circumstanțe. Până la urmă, un câștig redus e de mii de ori mai bun decât o înfrângere. Cu toate acestea, rezultatele se pot schimba în orice secundă, iar emoțiile te pot împinge către închiderea unui bilet. Dacă ai încredere deplină în alegerile tale, lasă-ți experiența să-și facă treaba și așteaptă rezultatul final, însă, dacă te simți nesigur, mai bine beneficiezi de butonul de Cash Out și cu banii câștigați, îți poți încerca norocul următoarea zi, sau imediat, pariind live. Pariatul n-a fost niciodată mai ușor, iar acum ai toate beneficiile la dispoziție pentru a fi un adevărat campion! Descarcă aici aplicația Superbet și pariază direct de pe smartphone-ul tău!

