City, Superfavorită cu Burnley

City vine cu un moral fantastic, având în vedere cursa de recuperare pe care a reușit-o în fața lui Arsenal. În acest moment, echipa lui Guardiola e la trei puncte în spatele “tunarilor”, cu un meci mai puțin jucat. Astfel, dacă City câștigă acest meci, va deveni noul lider, egalând-o pe Arsenal la golaveraj, dar cu avantajul golurilor mai multe marcate.

Pentru Guardiola, deplasarea pare una mai mult decât la îndemână: în 19 meciuri directe cu Burnley, managerul catalan al lui City a câștigat de 18 ori, a remizat o dată și a înregistrat un golaveraj fabulos, cu 63 de goluri marcate și doar șapte primite. Bonus, o medie senzațională de 2.89 puncte câștigate per meci.

De asemenea, City a câștigat ultimele 14 meciuri cu Burnley și a marcat cel puțin două goluri în ultimele 11 partide contra lui Burnley. City a condus și la pauză și la final în ultimele cinci deplasări de la Burnley.

Burnley - City, echipele probabile:

Burnley: Dubravka - Walker, Ekdal, Laurent, Esteve, Hartman - Florentino, Ugochukwu, Ward-Prowse - Anthony, Flemming

Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly - Gonzalez, Bernardo - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland

Arsenal, obligată să răspundă

E un moment dificil pentru Arsenal, care nu a câștigat decât un singur meci din ultimele șase jucate în toate competițiile. Iar ultimele două eșecuri din Premier League i-au permis lui Manchester City să revină la doar trei puncte în spate – cu un meci mai mult jucat de Arsenal. Așadar, “tunarii” nu-și mai permit pași greșiți, dar dau de un Newcastle care nu a mai câștigat de trei etape, pierzând toate meciurile, sezonul fiind compromis. Nouă din ultimele 10 meciuri ale lui Newcastle s-au terminat cu peste 2.5 goluri și oaspeții au primit cel puțin două goluri în ultimele trei etape.

Arsenal - Newcastle, echipele probabile:

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Eze, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard

Newcastle: Ramsdale - Livramento, Thiaw, Burn, Hall - Tonali, Bruno Guimaraes, Ramsey - Elanga, Osula, Gordon