Super Pariuri pentru Man. City – Man. United!

Guardiola simte presiunea rezultatelor

Pentru Pep Guardiola, startul de sezon a fost mai degrabă un coșmar decât o paradă de forță. Înfrângerile consecutive cu Tottenham și Brighton au lăsat campioana cu doar 3 puncte din 9 posibile.

Pe lângă asta, infirmeria lui City e plină. John Stones, Rayan Cherki, Omar Marmoush și poate chiar Phil Foden ar putea lipsi. Kovacic și Gvardiol încă nu au jucat deloc în acest sezon, însă veștile bune pentru Guardiola vin din poartă, unde Donnarumma ar putea debuta direct în derby.

O situație care ar speria orice antrenor, dar pe Pep îl obligă să găsească soluții rapide pentru a evita un nou pas greșit.

Cotă 1.80 pentru victorie City!

Absențe importante pentru United

Nici la United nu e liniște deplină. Ruben Amorim, deja privit cu scepticism după un început oscilant, merge pe Etihad cu probleme serioase în lot. Cunha și Mount sunt incerți, Dalot a acuzat și el probleme musculare, iar Onana a plecat la Trabzonspor, lăsând poarta lui United descoperită.

Totuși, există și vești bune. Bruno Fernandes și Bryan Mbeumo ar putea primi roluri mai ofensive, iar tânărul Kobbie Mainoo poate visa la prima titularizare din acest sezon. În atac, Benjamin Sesko e varianta care ar putea surprinde defensiva șubredă a lui City.

