(P) Campionatele mari au azi ultimele meciuri din etapă! Începem săptămâna cu Villarreal, Hoffenheim și Leicester

Weekendul de fotbal se prelungește cu câteva partide programate pentru azi.

Etapa din ultimele zile a adus și câteva surprize: Barcelona a remizat la Alaves, Inter Milano cu Parma; Napoli a pierdut acasă cu Sassuolo, iar în România, campioana CFR Cluj a fost învinsă de Gaz Metan Mediaș. Cele mai importante ligi au păstrat spectacolul și pentru seara aceasta, în care putem paria cu SuperCote și SuperLive pe Anglia, Germania, Spania, Italia, Portugalia și România!

Ziua nou-promovatelor în Premier League

Fotbalul englez, transmis de Eurosport, are astăzi toate cele 3 nou promovate în prim plan. De la 19:30 e duelul Fulham – West Brom, între două echipe revenite pe prima scenă care încă nu au obținut succese în acest sezon. Fulham are un egal și 5 înfrângeri, fiind pe penultimul loc; iar West Brom e pe 17, cu 3 egaluri și 3 meciuri pierdute. Dacă meciul de diseară se va desfășura precum cele din sezonul trecut de Championship, ambele vor rămâne fără victorie: au remizat tur-retur în 2019-20, 1-1 la Fulham și 0-0 la WBA. Și precedentele întâlniri au fost tot egaluri, în Premier League 2013-14, ambele scor 1-1.

De la 22:00 joacă și câștigătoarea ligii secunde de anul trecut: Leeds – Leicester. Leeds-ul lui Marcelo Bielsa are un start mult mai bun decât celelalte două promovate, cu 10 puncte din primele 6 partide și evoluții foarte bune în fața lui Liverpool (meci pierdut cu 4-3) sau Manchester City (1-1). Leicester e campioana deplasărilor, cu maximum de puncte și victorii pe terenurile lui Man City și Arsenal! O victorie ar duce „vulpile” până pe locul secund, la un punct de Liverpool! Intră pe Superbet.ro și vezi toate meciurile zilei!

FCSB, favorita zilei în deplasare la Chindia

Meciul se va disputa la Giurgiu, și nu la Ploiești – unde Chindia a jucat până acum meciurile din prima ligă. FCSB e marea favorită a cotelor în fața Chindiei, grație formei foarte bune de după carantina echipei forțată de COVID-19. Roș-albaștrii au 3 victorii consecutive și 10 goluri marcate, iar azi pot reveni la doar 3 puncte de liderul campionatului, Craiova.

Spania: Villarreal poate urca pe podium dacă învinge „lanterna roșie”

În LaLiga, Villarreal a fost nevoită să joace abia astăzi cu Real Valladolid după ce a călătorit mii de kilometri la mijlocul săptămânii pentru deplasarea de la Qarabag, din Europa League. „Submarinul galben” poate ajunge pe locul 3 în Spania dacă își continuă parcursul excelent de acasă, unde are 10 puncte din 12. Toate meciurile jucate de Villarreal pe teren propriu, inclusiv din Europa League, au fost de GG! Adversara, Valladolid, a marcat primele goluri în deplasare abia acum două etape, într-un 2-2 la Huesca, dar se află pe ultimul loc în LaLiga și are un singur punct luat „afară”.

Italia: cea mai bună defensivă vs. Benevento, echipa de GG3+

Într-un sezon de Serie A cum rar se vede în campionatele de top, în care 19 din cele 20 de cluburi au medii de peste 2,5 goluri pe meci, Verona are un golaveraj de doar 5-2 după 5 etape. Echipa de mijlocul clasamentului are cea mai bună defensivă a Italiei, dar și cel mai slab atac! Benevento merge la Verona după 4 meciuri din 5 de GG3+. În deplasare, nou-promovata a avut partide spectaculoase până acum: victorie cu 3-2 la Sampdoria, după ce a fost condusă cu 2-0; și o înfrângere la AS Roma – scor 5-2.

Portugalia: după victorii pe linie, Benfica joacă diseară la Boavista

Benfica are 5 victorii din tot atâtea posibile în Primeira Liga și o medie de 3 goluri marcate pe meci, dar și prestații impecabile în Europa League: 3-0 cu Standard Liege și 4-2 cu Lech Poznan. Formația din capitala Portugaliei e o altă mare favorită a zilei, în meciul cu Boavista, echipă pe care a învins-o la diferență de cel puțin 2 goluri în ultimele 5 partide! Altă echipă în formă foarte bună care joacă astăzi e Braga. Are tot 5 succese la rând (3 în campionat și 2 în Europa) și e vizitată de Famalicao, club ce a pierdut doar cu Benfica în acest sezon și are o serie de 9 partide de GG!

