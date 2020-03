(P) 5 metode de relaxare pentru zilele ploioase

Zilele ploioase pot deveni plictisitoare, mai ales daca acestea ne compromit planurile de week-end. Totusi, atunci cand vremea ne tine in casa, exista o multime de activitati relaxante pe care le putem face pentru ca timpul sa treaca intr-o mod cat mai placut si mai productiv. Asadar, daca trebuie sa iti anulezi activitatile outdoor din cauza prognozei meteo nefavorabile, iata ce iti recomandam pentru a de te detasa de stres:

Lectura

Fara indoiala ca in biblioteca ta exista o multime de carti pe care doar le-ai rasfoit in treacat. Asadar, o zi ploioasa este ocazia perfecta de a le descoperi si de a afla lucruri noi cu ajutorul lor. Desigur, tehnologia moderna iti permite sa lecturezi cartile preferate chiar daca biblioteca ta nu este foarte bogata. Pe langa beneficiile binecunoscute ale lecturii, trebuie sa stii ca cititul stimuleaza empatia. In plus, datorita faptului ca cititul imbunatateste memoria, se pare ca pasionatii sai au de doua ori mai putine sanse de a dezvolta boala Alzheimer, spun specialistii.

Sportul

Miscarea este benefica oricui - prin urmare, nu conteaza daca esti obisnuit cu sportul sau daca nu ti-ai reinnoit abonamentul la sala de fitness de luni bune. Zilele pe care ti le petreci in casa sunt un prilej pentru a face sport. Chiar daca nu ai la dispozitie echipamentele si accesoriile necesare dintr-o sala de forta, exista o multime de antrenamente eficiente efectuate cu greutatea propriului corp care iti imbunatatesc tonusul si starea de spirit. Asadar, ia-ti o pereche de adidasi si da ”Start” tutorialelor cu rutina de exercitii fizice!

Masajul

Masajul este o metoda de relaxare la care poti apela fara a parasi confortul propriei case. Roaga-ti partenera sa se transforme intr-un terapeut pentru cateva zeci de minute si reincarca-ti bateriile. De asemenea, ai posibilitatea de a merge chiar tu la un salon SPA, mai ales daca locuiesti in apropiere. O alta alternativa demna de luat in calcul este sa iti achizitionezi propriul fotoliu de masaj, pe care sa il folosesti ori de cate ori iti simti muschii tensionati.

Gatitul

Vremea urata ne face, deseori, sa cadem plasa melancoliei. De asemenea, atunci cand petrecem ore in sir in casa, suntem inconjurati de o multime de tentatii gastronomice. Daca si tie iti dau tarcoale poftele culinare, ai un motiv in plus sa iti ocupi timpul gatind. Nu trebuie sa fii un bucatar experimentat pentru a face acest lucru, mai ales ca ai la dispozitie, in mediul virtual, o multime de retete din care te poti inspira si care te pot indruma pentru a prepara mancarurile preferate. De ce nu, incearca si retete de deserturi si savureaza-le alaturi de cei dragi!

Maratoane de seriale

Esti un cinefil declarat? Perfect! Zilele ploaiase pe care le petreci stand in casa sunt o ocazie ideala pentru a-ti hrani pasiunea. Pregateste popcornul, aseaza-te confortabil pe canapea si porneste intr-un maraton de seriale. Eventual, poti incepe cu cele pe care le aveai de mult pe lista de ”wish”, sau le poti viziona mai intai pe cele mai recent aparute.

Statul in casa pe timp de ploaie nu trebuie sa fie o activitate plictisitoare. Masajul, lectura, serialele, gatitul sau sportul te pot ajuta sa invingi monotonia!