(P) 3 gadgeturi numai bune de folosit cand faci sport!

Daca esti un impatimit al sportului, dar iti place sa fii mereu la curent cu tot ce e nou in materie de gadgeturi, ai numaidecat nevoie de aceste accesorii care sa te insoteasca. Practice si extrem de eficiente, aceste dispozitive vor aduce un suflu nou rutinei tale sportive si te vor binedispune inca de la prima utilizare.

Iata ce produse de la GadgetWorld.ro poti lua cu tine atunci cand alergi prin parc, faci miscare in aer liber sau mergi la sala!

Casti bluetooth sport

Daca pana acum aveai castile mereu incurcate si iti doreai mai multa mobilitate pentru sesiunile de sport, aceste casti bluetooth sport iti vor fi un real ajutor. Te vei putea bucura de acest dispozitiv din categoria de gadgeturi aproximativ 8 ore, gratie bateriei de 120 mAh integrata. Mai mult, aceasta se poate incarca in doar doua ore.

Cu un design atractiv si cu o greutate foarte mica, aceste casti nu vor mai cadea din urechi atunci cand faci jogging sau cand mergi cu bicicleta. De asemenea, ele sunt confectionate pentru a fi foarte comode pe cap, pentru ca tu sa uiti ca exista. Din punct de vedere tehnic, calitatea sunetului este foarte buna, astfel ca nu vei mai auzi pe nimeni in jur daca nu iti doresti acest lucru.

Totodata, castile bluetooth sunt gadgeturi ce pot fi folosite si pentru a prelua apeluri telefonice. Astfel, poti vorbi la telefon in timp ce faci sport pe bicicleta sau in timp ce alergi pe traseu, fara a mai fi nevoit sa scoti telefonul din buzunar.

Ochelari de soare cu inregistrare video

Daca vrei sa te pregatesti pentru primavara si pentru miscarea pe care o vei face constant in aer liber, e important sa iti completezi colectia de gadgeturi cu o pereche de ochelari de soare cu inregistrare video.

Dincolo de faptul ca te vei proteja de razele soarelui, cu acest dispozitiv inedit vei putea filma orice din raza ta vizuala. Astfel, fie ca faci ciclism, sporturi extreme, drumetii periculoase pe munte, fie ca vrei sa filmezi traseul tau pentru alti impatimiti de sport, acest minunat dispozitiv din seria de gadgeturi iti va fi de ajutor.

Mai mult, pe langa filmarea 1280x960 cu 30 de cadre pe secunda, acesta poate face si fotografii 1600x1200 prin apasarea unui simplu buton. De asemenea, microfonul incorporat te ajuta sa inregistrezi conversatii discrete din exterior, sa surprinzi atmosfera de ambient si sa poti avea la final o filmare de calitate cu sunet excelent.

Smartwatch Bluetooth

Daca esti extrem de cautat, chiar si atunci cand te relaxezi prin sport, ai putea lua in considerare achizitia unui smartwatch bluetooth care te ajuta sa initiezi si sa preiei apeluri. Acest dispozitiv inteligent are o multime de functii importante, astfel ca te va avertiza cand ai o notificare sau un SMS.

Mai mult, acesta este ideal pentru sportivi, intrucat are un pedometru care calculeaza distanta parcursa zilnic. Astfel, este un excelent companion de jogging si are in plus si functia de monitorizare a pulsului. Cu ajutorul acestui smartwatch poti vedea istoricul apelurilor si poti asculta muzica MP3.

Daca ti-au placut aceste gadgeturi si vrei sa descoperi mai multe detalii despre achizitionarea si utilizarea lor, GadgetWorld.ro te asteapta cu si mai multe produse care te vor incanta de la prima vedere!

