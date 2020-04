Liga 1 e din nou in oferta! Pariezi pe derby-urile din Casa eLiga FIFA 20

Microbisti din toata tara, adunarea!

Pe 16 aprilie dam startul unui campionat inedit de fotbal, in care sunt implicate toate cluburile din Liga 1. Crezi ca e gluma? Nicidecum! Granzii Romaniei se vor duela in jocul FIFA 20, iar clasamentul ar putea aduce mari surprize la final de sezon! Daca vrei sa prinzi pariurile castigatoare, e cazul sa te specializezi in fotbal pe consola, #Casafiebine cat stai acasa.

Joi dimineata se disputa primele meciuri de FIFA 20 intre echipele de Liga 1, iar pe casapariurilor.ro poti miza pe duelurile Dinamo - Gaz Metan, FCSB - Voluntari si Astra - CFR Cluj. Sase partide se disputa in prima etapa din campionatul virtual Casa eLiga FIFA 20, unde specialistii isi vor reprezenta cluburile favorite in meciuri pe consola. Asadar, munca e a fanilor, gloria a echipelor!

Cu experienta variata in jocurile virtuale, pasionatii de FIFA vor concura la cel mai inalt nivel timp de trei saptamani.

Ca sa iti fie mai usor sa alegi pariurile castigatoare, e cazul sa faci cunostinta cu vedetele din Casa eLiga FIFA 20! CFR Cluj este reprezentata de un component al echipei nationale de FIFA a Romaniei, Tudor Butan, in vreme ce FC Botosani il are in "echipa" pe Daniel Ionut Constantinescu, finalist la multiple concursuri nationale. Pentru U. Craiova "joaca" Dan Buzarnescu, fost campion la FIFA 19 si unul dintre cei mai apreciati gameri ai tarii. Si Dinamo e foarte puternica, fiindca il are "pe teren" pe Antonio Cracana, campion care a castigat patru turnee de FIFA 18 si alte cinci de FIFA 19!

In cadrul Casa eLiga FIFA 20 se joaca meciuri de doua reprize a cate sase minute. Sunt programate 13 etape - de pe 16 aprilie pana pe 4 mai - iar tu poti sa pariezi zilnic la Casa Pariurilor, pe cote XXL. LPF a pus la punct si un sistem prin care iubitorii fotbalului pot sprijini misiunea Crucii Rosii Romane: poti sa faci donatii in campania #Romania salveaza Romania, menita sa combata adversarul nostru comun – Covid-19. Printr-un SMS cu textul “LIGA 1”, la numarul 8827*, donezi 2 euro pentru a sprijini spitalele cu echipamentele de care au nevoie in aceasta perioada. Doar impreuna putem invinge!

In curand vei auzi din nou fluierul de start! Fii gata sa traiesti din nou emotia meciurilor din Liga 1 si hai sa ne bucuram cu totii de fotbal! #Casafiebine