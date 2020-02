Ford Tourneo Courier: 6 dotari de top

Desi este o masina de clasa mica, Ford Tourneo Courier este un model extrem de generos cand vine vorba de dotari moderne, in aceasta privinta punctand la toate capitolele.

In cazul in care nu ai facut cunostinta pana acum cu acest model al celor de la Ford, iti prezentam cateva din dotarile de top care definesc Ford Tourneo Courier ca o masina confortabila, sigura si foarte performanta.



Ford SYNC 3

Aceasta dotare este menita sa te ajute sa controlezi telefonul dar si sistemul de navigatie fara sa iti iei mainile de pe volan. Este vorba de un sistem „hands free” avansat, care iti permite sa controlezi, in timp ce conduci, muzica, telefonul si sistemul de navigatie. Acesta din urma poate fi controlat atat prin intermediul comenzilor vocale, cat si tactil prin gesturi de ciupire si glisare.



Ford Easy Fuel

Din graba sau neatentie, unora dintre soferi li se intampla cateodata sa alimenteze masina cu combustibilul gresit, iar daca nu realizeaza la timp acest lucru, urmarile sunt din cele mai grave pentru motor.

Datorita acestui sistem, soferii de Ford Tourneo Courier nu vor avea aceasta problema, chiar daca vor gresi pompa de alimentare la benzinarie. Aceasta, pentru ca duza pompei nu se va potrivi in cazul in care combustibilul este unul nepotrivit, iar soferul isi va da seama de greseala facuta, in momentul in care va constata ca pompa nu intra in rezervor.

In plus, sistemul de inchidere a rezervorului este unul fara buson, ceea ce usureaza alimentarea si te scuteste sa atingi de fiecare data busonul murdar.



Quickclear



Aceasta dotare isi dovedeste eficienta in zilele geroase, cand te grabesti sa pleci la drum, insa trebuie sa mai intarzii in parcare minute bune, pentru ca parbrizul este inghetat. Nu vei fi nevoit sa apelezi la clasica racleta, fiind suficient sa apesi un buton. Acesta declanseaza incalzirea unor filamente subtiri inserate in parbriz, iar in cateva secunde acesta se va dezgheta, chiar daca temperaturile de afara sun negative.

Stergatoare cu senzori de ploaie

Datorita acestei dotari, nu mai este nevoie sa pornesti stergatoarele cand te prinde ploaia pe drum, deoarece acestea vor porni singure imediat ce senzorii detecteaza picaturi de apa pe parbriz. Nu doar ca stergatoarele pornesc automat, dar isi si regleaza intensitatea in functie de conditiile meteo.

Tot ceea ce trebuie sa faci, este sa reglezi nivelul de sensibilitate al senzorilor, in functie de gradul de umiditate la care vrei ca acestia sa activeze stergatoarele.



Asistenta pentru situatii de urgenta

Este o componenta importanta a tehnologiei Ford SYNC, care se activeaza in cazul unui accident, in momentul in care se deschide un airbag sau se deconecteaza pompa de benzina. Pentru a functiona, trebuie ca telefonul sa fie conectat prin bluetooth la sistemul Ford SYNC, care va apela automat numarul de urgenta.

In functie de gravitatea evenimentului, poti opta sa intrerupi apelul sau sa soliciti ajutor. Sistemul se dovedeste foarte util in situatia in care soferul isi pierde cunostinta, avand capacitatea de a transmite coordonatele GPS ale locului in care a avut loc accidentul.



Faruri automate

Ford Tourneo Courier este dotat si cu senzori sensibili la intensitatea luminii, care declanseaza aprinderea automata a farurilor atunci cand constata ca luminozitatea incepe sa scada. Acestia se activeaza atat la orele serii, cat si atunci cand conditiile de iluminare se modifica brusc, din cauza conditiilor meteo sau in momentul in care cand masina intra intr-un tunel. In mod similar, cand luminozitatea revine la parametrii oprimi, senzorii comanda stingerea faurilor.



