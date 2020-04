(P) Etapa decisiva in Nicaragua! Profita de superoferta, streaming, cash out si pariaza pe toate meciurile

Autor: Alex Molico, Superbet

Liga in care "Juve" si "Real" joaca in aceasta perioada fotbal adevarat a ajuns in ultima etapa din sezonul regulat! Este vorba despre Primera din Nicaragua unde sambata la miezul noptii incep meciurile decisive care stabilesc calificatele in fazele superioare ale campionatului, precum si imperecherea din barajul pentru semifinale!

FINALELE PENTRU LOCUL 2!

Cu Managua FC desprinsa in campioana sezonului regulat (titlu onorific), ramane sa aflam numele echipei care va obtine locul 2, pozitie ce te califica in semifinalele campionatului, la pachet cu locul 1. Dupa ce-au remizat 0-0 in etapa 17, acum, in etapa cu numarul 18, Diriangen (cea mai titrata echipa din Nicaragua) si Real Esteli (campioana din Apertura) se vor duela de la distanta pentru locul 2. In clasament, amandoua au 32 de puncte! Diriangen e avantajta de rezultatele din meciurile directe: 2-0 acasa, 0-0 in deplasare. Dar nu-si permite sa riste si sa joace la egal. Mai ales ca evolueaza pe teren propriu in aceasta ultima etapa.

Sambata noapte la 00:00 Diriangen (Loc 2; 32 puncte) - Real Madriz (Loc 8; 17 puncte)

Doar 3 victorii pentru “Galacticii” din Nicaragua in 21 de “directe” cu cea mai galonata echipa din aceasta tara. Dar in cele mai recente meciuri la Diriangen, gazdele au avut mari probleme in a se impune: 2 victorii si 3 egaluri. Si acum. Real Madriz va forta un X in fata echipei care e una dintre cele 3 pretendente la titlu, alaturi de Mangua FC si Real Esteli.

Sambata noapte la 00:00 ART Mun. Jalapa (Loc 5; 23 puncte) - Real Esteli (Loc 3; 32 puncte)

Detinatoarea titlului merge la Jalapa unde pe 2 mai 2019 s-a impus cu 10-0 (da, zece la zero!). A urmat apoi o remiza alba, apoi o victorie cu 2-0 a lui Jalapa si fix acum o luna in urma, un 2-0 pentru Real Esteli. Foarte greu de citit cele doua formatii atunci cand se intalnesc fata in fata. In mod normal, ar trebui sa fie meci de 2 solist. Dar e ultima etapa si totul e posibil.

CASTIGA SI PE MECIURILE CARE STABILESC LOCUL 6!

Lupta tot de la distanta pentru ultima pozitie care te califica in faza eliminatorie. Juve Managua si Chinandega isi disputa locul 6. “Juve” are doua puncte avans inaintea ultimei etape.

Sambata noapte la 00:00 Las Sabanas (Loc 10; 11 puncte) - Juventus Man.(Loc 6; 20 puncte)

Promovata in prima divizie abia inainte de Apertura acestui sezon, Las Sabanas a bifat doar 3 meciuri directe cu Juve Managua. In singurul meci pe teren propriu a fost 0-0. Dar gazdele se mandresc si cu un succes pe terenul lui “Juve” de Nicaragua, 1-0 in returul din Apertura. O victorie razbunata pe 19 martie cu un 5-0! Vom asista din nou la un meci cu peste 3 goluri marcate in acest campionat predispus la jocuri in care se marcheaza in medie sub 2.5 goluri pe meci?

Sambata noapte la 00:00 Chinandega (Loc 7; 18 puncte) - Dep. Octoal (Loc 9; 13 puncte)

4 victorii pentru Octoal in ultimele 5 dueluri directe! Un meci de mare orgoliu pentru vizitatorii care vor face tot posibilul sa evite ultimul loc la finalul sezonului regulat. In duelul direct din Clausura de anul trecut, meciul a fost castigat de Octoal, scor 0-1. 5 dintre ultimele 7 meciuri directe au fost partide in care s-au marcat sub 2.5 goluri pe meci (pariul 0-2 la Superbet).

VEZI SI PARIEZI IN DIRECT PE MECIUL ECHIPELOR IN SUPERFORMA!

Sambata noapte la 00:00 Managua FC (Loc 1; 39 puncte) - Walter Ferretti (Loc 4; 30 puncte)

“Campioana” sezonului regulat intalneste echipa cu cel mai bun atac. Un duel pe care s-ar putea sa-l revedem chiar in Finala campionatului. In semifinalele din Apertura, cele doua au terminat 2-2 in ambele meciuri. Managua a obtinut calificarea in finala la penalty-uri. In turul din Clausura, Liderul s-a impus cu 1-0 acasa la Ferreti. Dorinta de revansa pentru gazde. Un meci in care se va juca deschis. E posibil ca formatia gazda sa ruleze si jucatori mai putin utilizati pe parcursul sezonului, motiv pentru care bomba etapei ar putea veni din acest meci.

