(P) Ce mancam inainte si dupa sala?

Alimentatia este foarte importanta in orice moment al zilei si tine de noi daca alegem sa mancam sanatos sau nu.

Organismul are nevoie de grasimi, carbohidrati, proteine, pentru a putea realiza toate activitatile pe care le facem intr-o zi. In cazul in care acesta nu este alimentat bine, ne vom simti epuizati si nu vom putea face tot ceea ce ne-am propus.

In momentul in care mergem la sala, lucrurile de schimba putin. Organismul are nevoie de ceva mai mult pentru a putea face fata exercitiilor, motiv pentru care alimentatia joaca un rol foarte important atat inainte, cat si dupa antrenamente.

Ce mancam inainte de sala?

Poate fi o adevarata provocare sa stii ce sa mananci inainte de sala, mai ales ca alimentatia trebuie sa te ajute sa ai parte de rezultate mai bune. Este indicat sa mananci cu 1-3 ore inainte de fiecare antrenament, insa acest lucru este imposibil pentru unii dintre noi. Daca mancam exact inainte de antrenament, pot aparea probleme la nivelul abdomenului deoarece sangele circula intr-un mod mai alert prin muschi, ceea ce inseamna ca digestia se va realiza mult mai greu.

Ti-am pregatit o lista cu cateva alimente pe care le poti consuma inainte de sala, dar incearca sa lasi sa treaca cel putin 1 ora de la consumarea lor pana sa te apuci de antrenament.

Paine cu unt de arahide si gem

Painea poate fi neagra sau integrala, insa in combinatie cu untul de arahide si gem, aceasta iti va oferi aportul necesar de carbohidrati pentru un antremant cu rezultate. Untul de arahide ofera un plus de proteine care ajuta in timpul antrenamentului si care pot elimina poftele ce apar dupa acesta.

Fulgi de ovaz cu lapte scazut in grasimi si fructe

Este un mic dejun ideal in cazul in care mergem la sala dimineata, iar aceasta combinatie se poate digera mai usor. Insa, poate mentine nivelul glicemiei si ofera suficienta energie pentru antrenament.

Smoothie cu fructe si iaurt

Este usor de digerat si ofera energia necesara unui anetrenament de dimineata. Se poate adauga si putina apa pentru hidratare si cel mai indicat este sa fie facut acasa. Cele din comert contin de cele mai multe ori zahar si nu sunt dintre cele mai sanatoase.

Mix de fructe uscate si alune

Sunt ideale ca gustare in orice moment al zilei si pot fi consumate chiar si inainte de antrenament, indiferent daca este dimineata sau seara.

Banana

In cazul in care avem doar 10-15 minute libere inainte de antrenament si vrem sa gustam ceva, o banana este solutia. Este o sursa buna de antioxidanti si poate preveni crampele musculare.

Ce mancam dupa sala?

Alimentatia de dupa sala este importanta deoarece trebuie sa sustina refacerea musculaturii si sa previna, atat cat se poate, crampele musculare. Exista o serie de alimente si combinatii de alimente pe care ar trebui sa le consumam dupa fiecare antrenament.

Paine din grau integral si oua

Carbohidratii din paine redau energia organismului si fibrele ajuta la mentinerea glicemiei. De asemenea, ouale sunt o sursa bogata de proteine si ajuta la formarea muschilor.

Un pahar de lapte cu cacao

Este combinatia ideala pentru refacerea musculaturii, iar calciul din lapte ajuta si la intarirea oaselor. In plus, ajuta la hidratarea organismului.

Pui cu legume

Combinatia dintre pui si legume are un continut redus de calorii, ceea ce o face ideala dupa sala. Poti comanda de la Subway in cazul in care vrei doar sa te relaxezi dupa sala, mai ales ca poti alege un wrap cu pui Teriyaki, care are cel mult 6 grame de grasime. Pe foodpanda.ro sigur gasesti o multime de combinatii.

Informeaza-te bine inainte de a manca ceva ce nu trebuie, fie ca e inainte de sala sau dupa si nu porni cu premiza ca daca mananci ceva greu inainate, il vei da jos la sala. Alimentatia necorespunzatoare isi poate ingreuna munca la sala, iar consumul haotic de alimente dupa va face ca munca sa fie in zadar. Nu manca tot ce se poate dupa antrenament si evita pe cat se poate dulciurile. Si, cel mai important, beti foarte multa apa deoarece organismul are nevoie de hidratare!