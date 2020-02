Cat de importanta este constructia unui cos de fum profesional - Ce spun specialistii

Cosul de fum este componenta cea mai importanta atunci cand vine vorba despre siguranta si functionalitatea unui semineu. Acesta asigura un tiraj optim si, implicit, o buna functionare a sistemului de incalzire.

Insa, atunci cand un semineu pe lemne, un termosemineu sau o soba nu functioneaza in parametri normali, inseamna ca executia cosului de evacuare nu a fost realizata corespunzator. Cum iti dai seama de acest lucru? Randamentul semineului scade, iar uneori, poti simti prezenta fumului in interiorul locuintei.

Functionarea unui semineu cu un cos de fum necorespunzator este riscanta si poate provoca incendii. De aceea, specialistii de la PEFOC iti ofera toate informatiile de care ai nevoie pentru a evita problemele de functionare ale unui cos de fum, dar si cateva solutii prin care sa previi aceste disfunctionalitati.

Factorii care influenteaza functionalitatea cosului de fum

Principala cauza a cosurilor de fum care nu functioneaza corect este proiectarea gresita a sistemului de evacuare a gazelor generate de arderea combustibilului folosit pentru incalzire. Fie ca proiectul prevede montarea cosului la interior sau la exterior, este foarte important sa gasesti locul potrivit pentru amplasare. In acest sens, trebuie sa tii cont de arhitectura spatiului in care urmeaza sa fie construit semineul, respectand toate criteriile tehnice care se impun in cazul unui cos de fum profesional.

Clima si factorii de mediu precum, temperatura, altitudinea, directia vantului sau presiunea atmosferica reprezinta factori ce pot influenta in mod direct fenomenul de evacuare a gazelor arse. De exemplu, atunci cand ploua si presiunea atmosferica este scazuta, fumul va fi evacuat mai greu. Pe de alta parte, in anotimpul rece, atunci cand valorile sunt scazute, diferenta de temperatura dintre aerul cald ce iese pe cos si aerul foarte rece din mediul exterior, favorizeaza tirajul.

Materialele folosite pentru constructia cosurilor de fum sunt de asemenea importante pentru o eficienta ridicata. Materialele disponibile pentru constructia cosurilor sunt diverse si au proprietati diferite. Astfel, se pot folosi componente din ceramica refractara, otel, materialele prefabricate, sau fonta, in functie de fiecare proiect in parte.

De exemplu, specialistii in seminee PEFOC iti recomanda un cos fum inox, cu un design modern, usor de configurat si deosebit de rezistent pe termen lung.

Recomandari tehnice utile pentru un cos de fum ideal

In continuare iti vom prezenta caracteristicile care stau la baza unui tiraj optim pentru seminee si sobe.

Inaltimea adecvata a hornului

Este obligatoriu ca inaltimea sa fie calculata in functie de diametrul hornului. Atunci cand sectiunea transversala are dimensiuni reduse, cosul de fum va fi mai lung. Astfel, lungimea compenseaza diametrul redus si asigura un tiraj bun. De asemenea, un cos de fum executat corespunzator trebuie sa aiba cel putin 4 metri si sa se inalte de la baza acoperisului cel putin 1 metru.

Un sistem de izolare termica eficient

Izolarea termica a hornului mentine constanta temperatura aerului aflat in circulatie ascendenta in interiorul cosului de fum, ceea ce faciliteaza procesul de evacuare a gazelor si imbunatateste tirajul.

Intretinerea arderii

Patrunderea aerului de la exterior in interiorul focarului reprezinta o conditie esentiala pentru intretinerea procesului de ardere. Focarul trebuie proiectat astfel incat oxigenul sa poata intra in focar, aceasta fiind o conditie necesara pentru combustie.

O sectiune transversala dimensionata corect

Dimensiunile sectiunii transversale a cosului trebuie sa fie proportionale cu dimensiunile focarului. In cazul in care diametrul este prea mic, evacuarea fumului ar putea fi incetinita sau chiar blocata.

Pe langa constructia semineului cu materiale de calitate precum placi izolatoare, cosul de fum necesita de asemenea o atentie sporita. Asadar, daca iti doresti un semineu de care sa te bucuri impreuna cu cei dragi, echipa PEFOC iti sta la dispozitie cu materiale, montaj si intretinere pentru tot sistemul de incalzire. Expertiza asigurata de catre specialistii din cadrul acestei companii cu traditie iti va aduce confort termic, siguranta si eficienta pe termen lung.