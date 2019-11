5 efecte negative ale cresterii colesterolului

Colesterolul poate fi definit ca acea substanta grasa care este regasita in mai multe componente ale organismului.

Acesta este benefic si necesar organismului pentru o buna functionare a creierului, pentru productia Vitaminei D, a hormonilor dar si pentru digestia alimentelor. Cu toate acestea, in functie de tipul colesterolului si de cantitatile in care acesta se regaseste in organism, poate deveni daunator si iti poate pune in pericol sanatatea. Afla mai jos ce efecte poate avea colesterolul marit pentru organismul uman.

1. Afectiuni ale inimii

Principalul efect negativ al colesterolului marit este cresterea riscului de aparitie a bolilor cardiovasculare. In mare, colesterolul in exces se ataseaza de peretii arterelor, se intareste si ajunge in timp sa obstructioneze circulatia sangelui. Acest lucru deterioreaza arterele, contribuie la bolile de inima si favorizeaza producerea unui accident vascular cerebral.

Colesterolul marit nu se depune numai pe artere, ci si in interiorul lor. Acest lucru cauzeaza infundarea lor si le face sa fie mai putin flexibile. Ca urmare, inima trebuie sa depuna un efort suplimentar pentru a transporta sangele prin acele artere afectate. Diagnosticul medical pentru acest lucru este ateroscleroza.

Atacul de cord se produce atunci cand un fragment de colesterol se desprinde si blocheaza circulatia sangelui spre inima.

2. Accidente vasculare cerebrale

In momentul in care o bucata de colesterol se rupe, aceasta formeaza un cheag care poate bloca circulatia sangelui. In cazul in care sangele nu mai ajunge la creier, se declanseaza un accident vascular cerebral.

3. Boala obstructiva arteriala periferica

Colesterolul adunat in placi poate bloca circulatia sangelui catre zonele periferice ale corpului, cum ar fi mainile si picioarele. In cazuri extreme, daca nu se poate reface circulatia in membrul afectat si se instaleaza cangrena, acesta va trebui amputat.

4. Efecte asupra sistemului nervos

Chiar daca este esential pentru buna functionare a creierului, in cazul in care este in exces, colesterolul poate afecta grav anumite parti ale creierului, ce pot duce la pierderi de memorie sau provocarea timpurie a bolii Alzheimer.

5. Probleme ale sistemului digestiv

In cazul in care creste nivelul de colesterol din bila, acesta se transforma in cristale care apoi ajung in forma de pietre dure. Aceste pietre dure prezente in vezica biliara, descrise de medici ca fiind calculi, pot crea un real disconfort la eliminare, dureri puternice si sangerari.

Cum stii daca ai colesterolul crescut?

Produs de ficat si regasit in sange, persoana care are un nivel crescut de colesterol nu are absolut niciun simptom care sa ii indice acest lucru. Tocmai de aceea, pentru depistarea acestei probleme este indicat sa efectuezi anual analizele de sange de rutina. Iata ce rezultate iti ofera un profil lipidic complet:

Colesterolul total care are valoarea normala pana la 200 mg/dcl;

Colesterolul rau sau LDL are valoarea normala sub 100 mg/dcl;

Colesterolul bun sau HDL care are valoarea normala peste 60 mg/dcl;

Trigliceridele care sunt o alta forma a grasimilor din sange. O inima sanatoasa va aparea pe buletinul de analize cu numarul trigliceridelor sub 150mg/dl.

Potii afla mai multe detalii despre analizele de rutina pe site-uri de profil, asa cum este doc.ro.

Cum previi cresterea colesterolului

Exista cateva metode prin care poti avea grija de corpul tau astfel incat sa previi cresterea colesterolului.

Opteaza pentru alimente cat mai sanatoase, pentru fructe si legume, carne slaba. Controleaza totodata si nivelul de sare pe care il pui in preparate;

Ai grija ce produse cu grasime animala consumi;

Mentine o greutate corporala optima prin sport si dieta;

Renunta la fumat;

Limiteaza cantitatea de alcool si renunta la sucurile carbogazoase.

Mai mult, o dieta grijulie si un stil de viata echilibrat poate ajuta atat la reducerea colesterolului din sange, dar si la ameliorarea simptomelor colitei ulcerative sau a bolii celiace. Cele doua sunt considerate a fi bolile secolului din cauza stilului alimentar nesanatos, sedentarismului si a obezitatii.

Chiar daca colesterolul marit poate fi influentat de alte boli, cum ar fi diabetul, sau de factori genetici si varsta, pentru o buna functionare a inimii si a arterelor este esential sa duci o viata fara excese alimentare si sa elimini obiceiurile nesanatoase precum fumatul. Mai mult decat atat, este esential sa efectuezi analizele la timp pentru a putea fi diagnosticat si tratat corespunzator.

Sursa foto: https://pixabay.com/ro/photos/ou-eggshell-spart-g%C4%83lbenu%C5%9F-shell-943413/