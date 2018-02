Socant! Tanara care a paralizat dupa ce a lucrat "abdomene" la sala. Ce a patit

O tanara din Brazilia, Marcelle Mancuso, a suferit un accident grav in sala de sport, care a tinut-o doi ani imobilizata la pat.

Marcelle Mancuso, o brazilianca de 23 de ani, absolenta de drept, a suferit in ianuarie 2016 un accident grav intr-o sala de fitness. In timp ce lucra "abdomene", ea a cazut de pe un aparat si s-a lovit la coloana. Tanara a fost transportata de urgenta la spital, unde a fost diagnosticata cu tetraplegie, adica imposibilitatea de a-si misca mainile si picioarele!

Ea a povestit ca lucra un exericitiu pentru muschii abdominali care presupune o pozitie in care trunchiul si capul stau mai jos decat picioarele. Prin ridicari succesive, muschii abdominali se contracta si se dezvolta mai mult.

"Era o zi normala de antrenament. Am vrut sa fac un exercitiu de ridicari pentru abdomen. Atasasem un cablu aparatului, care s-a rupt. Antrenorul nu a putut sa ma tina si am cazut", a povestit ea pentru The Independent.

Marcelle a povestit ca si-a pierdut imediat simtul mainilor si picioarelor.

La spital, medicii au descoperit ca acesasta si-a rupt o vertebra de la nivelul gatului, iar o alta a fost grav afectata. Ei au procedat pentru a o opera de urgenta.

Timp de 4 luni, ea a stat imobilizata la pat, reusind ulterior sa isi simta mainile si picioarele. Ea a putut mai intai sa isi miste degetele.

La circa doi ani de la accident, dupa sute de ore de recuperare, ea spune ca a revenit la o viata cat de cat normala si a invatat sa pretuiasca lucrurile mici din viata.

