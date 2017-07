"Antrenamentele inteligente sunt cheia!" Cristiano Ronaldo si-a dezvaluit secretele formei fizice de invidiat

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Cu totii avem o poveste. Cine suntem si spre ce ne indreptam. Mergem pe drumuri diferite dar fiecare dintre noi isi doreste sa ajunga cu bine acolo unde si-a propus. Cristiano Ronaldo este o legenda, un exemplu de reusita, un om cu o poveste fascinanta care cauta sa se autodepaseasca cu fiecare alegere. Parte din campania Herbalife #truetoyourstory, Ronaldo ne povesteste, cu autenticitate si umor, ce inseamna sa te lasi condus de pasiune si cum se transforma, pas cu pas, decizie cu decizie, potentialul in reusita.

Ce inseamna pentru tine sa ai succes? Inseamna sa iti stabilesti un scop si sa muncesti din greu pentru a atinge acel obiectiv? Sa accepti o provocare si, prin multe sacrificii, sa atingi imposibilul? Sa urmezi cu disciplina un plan? Fiecare poveste este unica. Adevaratii sportivi ies din zona lor de confort si invața din greseli in loc sa se lase doborati de ele. in spatele fiecarei victorii se afla un obiectiv, nascut din pasiune si crescut cu efort, dedicatie si echilibru. Al tau care este? Descopera de la Ronaldo cum reuseste sa isi urmeze drumul catre success.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai mari fotbalisti din lume la ora actuala. Castigator de 4 ori al Balonului de Aur, FIFPro Player of the Year, World Soccer Player of the Year, FIFA World Player of the Year si Onze d’Or, Ronaldo a doborat recorduri numeroase si continua sa-si puna amprenta asupra echipei sale, Real Madrid, in La Liga si Champions League, dar si la nationala Portugaliei, pe care a condus-o catre trofeul EURO 2016.

Nascut in Santo Antonio, un cartier din Funchal, Madeira, Cristiano Ronaldo a inceput fotbalul la varsta de 8 ani, la echipa de amatori Andorinha, acolo unde a fost remarcat rapid si transferat de Nacional. Dupa ce a castigat campionatul, Ronaldo a fost transferat de Sporting Lisabona, la doar 13 ani. In 2003, dupa debutul cu succes de la Sporting, Manchester United l-a transferat pe Ronaldo, care a jucat pe Old Trafford pana in 2009. Atunci a fost cumparat de Real Madrid pentru cea mai mare suma din istoria fotbalului.

In afara terenului, Ronaldo e implicat in activitati caritabile in calitate de Global Artist Ambassador pentru Save the Children si ambasador pentru The Mangrove Care Forum in Indonesia.

Pe langa antrenamentele pe care le face la Real Madrid, Ronaldo se antreneaza si separat pentru a avea o conditie fizica de invidiat si pentru a fi sanatos.

Devenit faimos cu numarul 7 pe spate, Ronaldo a acceptat sa raspunda la 7 intrebari legate de antrenament, nutritie si sfaturile care l-au ajutat in viata.





Cristiano Ronaldo este atlet sponsorizat si este recompensat pentru promovarea produselor Herbalife.