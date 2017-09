Moment fara precedent la Real Madrid in era Florentino Perez! Ce s-a intamplat dupa castigarea UCL

Zinedine Zidane a reusit sa castige de 2 ori Liga Campionilor cu Real Madrid iar clubul a iesit pe plus si dupa mercato!

Florentino Perez se felicita dupa ce l-a adus pe Zidane! Acesta a reusit sa castige 7 trofee in mai putin de 2 ani pe banca Realului si, in ambele perioada de transferuri de vara cu Zidane, Real a iesit pe plus!

Mai mult, Real Madrid a inregistrat in aceasta vara cea mai profitabila perioada de transferuri de vara din ultimii 15 ani! Real Madrid i-a adus pe Theo si Dani Ceballos, insa a incasat 126 de milioane de euro pentru Morata, Danilo, Mariano, imprumutul lui James, Diego Llorente si Burgui! In total, Real a castigat aproximativ 80 de milioane de euro in aceasta vara.

2017-2018 bilant: +79,5 milioane

2016-2017 bilant: +7,5 milioane

2015-2016 bilant: -69,85 milioane

2014-2015 bilant: -18,30 milioane

2013-2014 bilant: -62 milioane

2012-2013 bilant: 0 milioane

2011-2012 bilant: -47 milioane

2010-2011 bilant: -82,5 milioane

2009-2010 bilant: -169,90 milioane

2008-2009 bilant: -12,90 milioane

2007-2008 bilant: -78,60 milioane

2006-2007 bilant: -87,80 milioane

2005-2006 bilant: -44,40 milioane

2004-2005 bilant: -47,45 milioane

2003-2004 bilant: -5,7 milioane