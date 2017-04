ULTIMA ORA | Nastase: "I-am zis ca e curva. Sa ma bage la puscarie, nu ma intereseaza! Nici macar nu sunt platit de federatia din Romania!"

Ilie Nastase a vorbit pentru prima oara cu presa din Anglia dupa incidentul de sambata, de la meciul cu Marea Britanie din Fed Cup.

Nastase spune ca nu regreta incidentul si dezvaluie de ce s-a enervat pe Konta.

"Nu regret ce s-a intamplat. Pot sa ma trimita la puscarie daca vor, nu ma intereseaza. Sunt invitat la Wimbledon in fiecare an. E un moment special pentru mine. Probabil ca nu ma vor invita anul asta, dar nu ma intereseaza foarte tare. Am incercat sa imi ajut jucatoarea. Konta a plecat de pe teren fara sa ceara macar permisiunea pentru asta. I-am zis ca e curva, recunosc. Incerca sa faca liniste in tribune.

Nu e opera, e un meci de tenis. N-am nevoie de rahatul asta. Am 70 de ani. Nici macar nu primesc bani pentru functia pe care o ocup. Nu-mi pasa daca ma amendeaza sau daca nu ma mai lasa sa stau pe scaunul de capitan. Amintiti-va ca am fost numarul 1 in lume. Daca il dai afara pe un om care a fost numarul 1 mondial, nu e bine pentru tenis", a spus Nastase in Daily Mirror.