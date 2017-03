Simona Halep: "Sunt dependenta de tenis, mi-a fost greu fara el!" De ce nu crede ca va castiga Indian Wells

Simona Halep va intra in turul al doilea de la Indian Wells.

Simona Halep a declarat ca a traversat o perioada dificila pentru ca nu a jucat din cauza unei accidentari la genunchi. Ea spune ca ii este greu fara sa joace, deoarece este dependenta de tenis. Halep va reveni pe teren in aceasta saptamana, la Indian Wells, dupa mai mult de o luna de pauza.

"Am incercat sa nu ma gandesc atat de mult la tenis. Am incercat sa fiu diferita, dar nu este usor. Sunt putin dependenta de acest sport. Este greu sa traiesc cand nu am competitie. Iubesc jocul, iubesc competitia. Cand nu ai nimic de facut acasa te simti piedut un pic si simti ca nu faci ceea ce trebuie, stand acasa nefacand nimic. Am multa adrenalina cand joc. Prea multi nervi. Dar imi lipseste asta cand am o pauza", a declarat Halep, potrivit site-ului oficial al WTA.

Jucatoarea romana a precizat ca nu o mai doare genunchiul, dar nu se gandeste deocamdata la rezultate.

"Sunt fericita ca nu mai am dureri. Nu ma pot gandi la rezultate, nu ma pot gandi la castigarea multor meciuri in acest moment, din cauza genunchiului. Am jucat bine la antrenamente. Astazi, am jucat impotriva unui <sparring partner> si am castigat un set, ccea ce imi da incredere. Dar o sa vedem in timpul meciului, deoarece atunci este mai dificil. Nu vreau sa ma gandesc la rezultate acum si la turnee. Vreau doar sa fiu sanatoasa si sa fiu in stare sa joc meciuri. Prefer sa joc la turnee, sa am meciuri. Jocul meu este mai bun atunci cand am meciuri, astfel ca antrenamentul meu este atunci cand joc in partide oficiale. Acum nu am putut sa fac asta, asa ca o sa fie greu. Dar am turnee in fata", a precizat ea.

Halep a disputat ultimul meci la 1 februarie, cand a invins-o, cu scorul de 6-4, 7-6 (2), pe croata Ana Konjuh, locul 39 WTA, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de la Sankt Petersburg. Dupa acest meci, ea s-a retras de la competitia rusa de categorie Premier din cauza unei accidentari al genunchi si a declarat forfait pentru intalnirea de Fed Cup Romania - Belgia si pentru celelalte turnee din februarie.

Ea ar trebui sa revina pe teren, probabil sambata, in mansa a doua a turneului de la Indian Wells, in care este acceptata direct. Simona Halep a devenit a treia favorita la cucerirea trofeului dupa retragerea americancei Serena Williams, actuala ocupanta a locului 1 mondial.

Simona Halep a castigat turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells in 2015.