Reactie surprinzatoare! Simona Halep critica decizia de a-i oferi un wild-card Mariei Sharapova: "O jucatoare dopata nu este un exemplu pentru copii"

Simona Halep si Maria Sharapova se pot intalni in finala turneului de la Stuttgart

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Simoan Halep a declarat, marti, ca nu este un mesaj bun pentru copii, pentru tinerii sportivi sa ajuti cu wild card o jucatoare care a fost suspendata pentru dopaj, referindu-se astfel la Maria Sarapova.

"Pentru copii, pentru tinerii sportivi nu este ok sa ajuti cu wild card o jucatoare care a fost suspendata pentru dopaj", a spus Halep, adaugand ca "nu este vorba de Maria Sarapova aici, ci de toti jucatorii care sunt gasiti dopati", informeaza Associated Press, citata de News.ro.

"Nu pot sustine ceea cea a facut directorul turneului, dar nici nu il pot judeca in acelasi timp", a adaugat jucatoarea romana, care se poate intralni cu Sarapova la Porsche Tennis Grand Prix de la Stuttgart.

Simona Halep se exprima a doua oara pe tema wild card-urilor primite de Maria Sarapova. Prima data nu a fost atat de ferma, spunand, la inceputul lunii martie, ca nu considera ca rusoaica nu ar trebui sa primeasca invitatii la turnee.

"Am auzit ce a zis Andy Murray. Cred ca are dreptate din pozitia lui. Nu stiu ce sa spun despre asta. Nu sunt aici sa iau decizii, poate cei care lucreaza la asta stiu mai bine. In opinia mea, ea poate primi wild card-uri pentru ca a fost numarul 1 mondial, este campioana de Grand Slam, dar cred ca si daca nu va primi ar reveni cu usurinta", a declarat Halep.

Maria Sarapova, fosta numarul 1 mondial, dar fara clasament acum, va reveni pe terenul de tenis la turneul de la Stuttgart, miercuri, prima zi dupa expirarea suspendarii primite la inceputul anului trecut pentru folosirea de substante interzise. Dupa ce a primit un wild card la competitia germana, ea a fost invitata si la turneul de la Madrid, organizat de Ion Tiriac, si la cel de la Roma.