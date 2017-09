FANTASTIC! Tecau si Rojer, in FINALA de dublu de la US Open! Prima finala in SUA pentru cei doi

Horia Tecau si Julian Rojer au tercut de favoritii competitiei in trei seturi!

Tecau si Rojer s-au calificat in premiera in finala de dublu de la US Open! Cei doi au trecut de Kontinen/Peers, favoritii numarul 1 ai turneului, in trei seturi, 1-6; 7-6; 7-5.

In cealalta semifinala se intalnesc Feliciano si Marc Lopez cu fratii Bob si Mike Bryan.