Cea mai sexy jucatoare de tenis din Romania a luat marea decizie! Ce a anuntat pe Facebook

Ana Bogdan a anuntat ca s-a logodit cu presedintele FR Automobilism.

Ana Bogdan (24 ani), ocupanta locului 105 WTA, s-a logodit cu Norris Mageanu, presedintele Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, si a sarbatorit evenimentul alaturi de Florin si Daiana Mergea.

Ana Bogdan a fost numarul 2 mondial in clasamentul junioarelor si o invingea pe Martina Hingis in urma cu 7 ani, dar a urmat o perioada grea pentru tenismena nascuta la Sinaia, care a stagnat mult timp sub locul 300 mondial si se gandea serios sa renunte la sportul de performanta. Declicul s-a produs anul trecut, odata cu victoriile cu Jelena Jankovici, fostul lider WTA, si Sorana Cirstea, care au anuntat un traseu bun si au adus-o pe Ana foarte aproape de accederea in top 100.

Daca pe plan profesional ii merge din ce in ce mai bine, tenismena a inceput sa recupereze si pe plan personal. In urma cu cateva zile, Ana, considerata cea mai sexy tenismena din Romania, alaturi de Sorana Cirstea, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca s-a logodit cu Norris Mageanu, afacerist, pilot de raliuri, alpinist, nepotul celui mai cunoscut palarier din România, Ion Mageanu, si presedinte al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.

"Iti multumesc pentru ca imi aduci zambetul pe fata si pentru ca imi umpli inima cu bucurie in fiecare zi. Iti multumesc pentru ca iti pasa! Iti multumesc pentru ca imi dai puterea sa merg inainte dupa fiecare infrangere si pentru ca ma faci sa-mi fortez limitele in fiecare zi. Iti multumesc pentru ca imparti cu mine binele si raul. Iti multumesc pentru ca esti cel mai bun prieten al meu, partenerul meu de tenis, logodnicul meu, sufletul meu pereche, viitorul meu sot", a fost mesajul Anei pentru iubitul sau.

De-a lungul timpului, Mageanu a aparut des in publicatiile mondene datorita unor relatii foarte mediatizate. El se despartise recent, in februarie, dupa o legatura de mai multi ani, de Lorena Menghia, fosta campioana nationala de atletism si sora modelului Catrinel Menghia. De asemenea, s-a mai iubit cu Corina Danila, cu care are si o fetita, si cu Madalina Nicolescu, fiica lui Constantin Nicolescu, fost presedintele CJ Arges.