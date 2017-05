Tatarusanu pleaca de la Fiorentina! Anuntul facut de presa din Italia, dupa ultima gafa a romanului

Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Aventura lui Tatarusanu la Fiorentina pare sa se apropie de final. Portarul roman isi cauta echipa in aceasta vara, anunta italienii de la La Nazione. Acestia spun ca locul in poarta va fi luat de Sportiello, cel care sta pe tusa de cand a fost adus la Fiorentina.

Tatarusanu are doua sezoane de cand e titular in poarta Fiorentinei, dupa ce a stat si el rezerva, la randul sau, in primul sezon in Italia.

Presa din Italia scrie ca Tatarusanu este dorit de mai multe echipe din Italia, favorita pentru semnatura sa fiind AC Torino, echipa ce va termina sezonul pe locul 9, un singur loc sub Fiorentina.