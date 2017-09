Kim Jong-un ataca fotbalul! E mare fan Manchester United si propune jucatori coreeni in Europa

Cand nu pregateste atacuri nucleare, Kim Jong-un se uita la fotbal!

Un senator italian, bun prieten cu dictatorul Kim Jong-un, a dezvaluit ca liderul nord-coreean se uita des la meciurile de fotbal internationale si e un mare suporter al lui Manchester United.

Senatorul italian Antonio Razzi tine legatura cu Kim Jong-un, iar in multe dintre conversatiile lor, dictatorul vorbeste despre partidele pe care le urmareste, scrie The Sun.

Mai mult, Coreea de Nord are un jucator in Serie B, la Perugia, pe Han Jwang-song, iar Kim Jong-un crede ca tara sa va da mai multi jucatori importanti in fotbalul european in urmatorii ani.

Intrebat daca liderul din Coreea de Nord se considera o legenda precum jucatorii pe care ii admira, Eric Cantona sau Zlatan Ibrahmovic, senatorul a replicat. "Nu, Kim e Kim. El e unic", a spus Razzi, unul dintre cei mai controversati politicieni din Italia.



Nationala Coreii de Nord a participat la Cupa Mondiala din 2010 si a fost ultima in grupa. Presa internationala a scris ca dictatorul i-a trimis pe jucatori in lagare de munca, insa la TV a anuntat ca echipa nationala a jucat finala turneului cu Brazilia. :)