Da in rivali ca in tobe - campionul lumii e antrenat de fostul tobosar al trupei Altar.

Instructor de arte martiale si fost tobosar in trupa Altar, Levy si-a deschis sala lui de lupte la Cluj.



"Muzica e un hobby, artele martiale sunt un stil de viata. Cand facem un miel pe jar, le mai cant la percutie un pic" spune Levente Laczko.



Omul lui, Vaduva a ajuns campion mondial la kickboxing. Vaduva apare in show-ul se cauta un greu, sambata, la pro x, de la ora 23:00