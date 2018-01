Larry Nassar a fost condamnat la 175 de ani de inchisoare! Fostul medic al echipei olimpice a SUA a agresat 156 de femei

Verdictul impotriva lui Nassar a fost dat astazi.

Fostul doctor olimpic, Larry Nassar, a primit o pedeapsa de 175 de ani inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat pentru abuz impotriva femeilor pe care ar fi trebuit sa le trateze. 156 de femei au descris in fata judecatorului timp de 7 zile modul in care au fost abuzate de Nassar.

Gimnaste anonime sau campioane olimpice au denuntat agresiunile doctorului Nassar si au acuzat Federatia, USA Gymnastics, ca a inchis ochii timp de decenii. Larry Nassar a intrat in rândurile federatiei in 1986, fiind numit coordonator medical al lotului national zece ani mai târziu, functie pe care a ocupat-o pâna in 2015. Medicul, in vârsta de 54 de ani, a fost deja condamnat, la inceputul lunii decembrie, la 60 de ani de inchisoare pentru detinere de material pornografic intr-un dosar anex al cazului.

Alaturi de Simone Biles, cvadrupla campioana olimpica la Rio de Janeiro (2016), alte trei campioane olimpice americane, Aly Raisman, McKayla Maroney si Gabby Douglas, figureaza pe lunga lista a victimelor doctorului Nassar. Ele au decis sa se exprime in mod public dupa cascada mondiala de dezvaluiri ale abuzurilor sexuale, declansata de afacerea Weinstein.

De asemenea, acest scandal a antrenat demisia in martie 2017 a presedintelui USA Gymnastics, Steve Penny. El a fost acuzat ca a alertat autoritatile prea târziu in legatura cu subiectul acuzatiilor.

Federatia a afirmat, de atunci, ca adopta o noua "politica sportiva sigura" care se bazeaza pe "raportarea obligatorie" a oricarei banuieli de abuz sexual.

Luni, forul american de specialitate a anuntat plecarea presedintelui consiliului de administratie, Paul Parilla, a adjunctului sau, Jay Binder, si a trezorierului Bitsy Kelley. Campioanele olimpice Jamie Dantzscher si McKayla Maroney s-au prezentat, joia trecuta, in fata instantei pentru a depune marturie in procesul intentat lui Larry Nassar.