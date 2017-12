Decizie FARA PRECEDENT IN ISTORIE: Rusia, interzisa la Jocurile Olimpice de iarna din 2018

Rusia a fost interzisa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 pentru "doping sistematic". Este o decizie fara precedent in istoria Jocurilor Olimpice.



Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna, competitie ce va avea loc in 2018 in Coreea de Sud. Niciun oficial rus nu va avea voie sa asiste la competitie, steagul tarii nu fi arborat, iar imnul Rusiei nu va fi auzit in Coreea, informeaza The New York Times. Totusi, unii dintre sportivii rusi vor putea participa la competitie sub drapel neutru.



Comitetul Olimpic International a luat decizia, in urma unei investigatii care a durat mai mult de un an. Este o decizie fara precedent in istoria Jocurilor Olimpice.