ULTIMA ORA! Neymar si-a luat ramas bun de la Messi si Suarez! Ce au facut cei de la Barcelona in aceasta dimineata

C'est fini! Neymar va pleca de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain in aceasta vara, jucatorul brazilian anuntand in aceasta dimineata acest lucru si in vestiar! Neymar a petrecut doar 45 de minute la sediul clubului, timp in care a vorbit cu viitorii fosti colegi ai sai si le-a comunicat decizia de a pleca la PSG.

Conform jurnalistului Gerard Romero, Barcelona i-a permis lui Neymar sa nu se antreneze si sa negocieze plecarea la vicecampioana Frantei, Ernesto Valverde fiind cel care i-a dat acest acord lui Neymar.

Ramane de vazut daca mutarea se va putea face in ciuda opozitiei declarata public de Federatia Spaniola ce a amenintat ca ii va raporta pe cei de la PSG pentru platirea clauzei lui Neymar.