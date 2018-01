Surpriza MONDIALA: Zidane, pe faras la Real Madrid! Perez i-a oferit deja contract unui alt antrenor! Pe cine a ofertat

Rezultatele slabe din acest sezon ii vor fi fatale lui Zinedine Zidane.

Chiar daca a cucerit doua Champions League si titlul de campion, Zidane va fi demis de la Real Madrid. Perez e nemultumit de situatia echipei, ajunsa la 16 puncte in spatele rivalei Barcelona in campionat.

Real are sanse mici sa isi mai prinda rivala din urma si doar castigarea Champions League pentru a treia oara la rand i-ar salva postul lui Zidane, scrie Sport.es.

Ziarul catalan scrie ca Perez i-a oferit deja un contract lui Joachim Low, cel care vrea sa paraseasca nationala Germaniei dupa Cupa Mondiala din Rusia. Low e o tinta mai veche a lui Perez, iar acum presedintele madrilen vrea sa se asigure ca nu il va mai scapa. I-a propus deja un contract pentru a prelua Realul din vara.

Soarta lui Zidane pare hotarata deja. Perez are si o alta varianta, in cazul in care va fi refuzat din nou de Joachim Low: Mauricio Pochettino de la Tottenham. Si argentinianul este intre favoritii lui Perez, dupa ce a impresionat in ultimele doua sezoane cu echipa londoneza. Venirea lui Pochettino i-ar ajuta pe cei de la Madrid si in cazul transferului lui Harry Kane, dorit din vara pe Bernabeu.