OFICIAL! Barcelona si-a anuntat noul antrenor! Ernesto Valverde ii ia locul lui Luis Enrique

Ernesto Valverde este noul antrenor al Barcelonei! Acesta ii ia locul lui Luis Enrique pe banca tehnica a catalanilor. El a semnat un contract pe 2 ani. Valverde a jucat la Barcelona intre 1988 si 1990 dupa ce a fost adus de Yohan Cruyff de la Espanyol. A plecat apoi la Bilbao pana in 1996, pentru ca apoi sa se retraga dupa un ultim sezon la Mallorca.

El a antrenat-o pe Bilbao in mai multe randuri, aducandu-le primul trofeu in 31 de ani dupa victoria cu 5-1 in Supercupa Spaniei contra celor FC Barcelona. El a fost si de 3 ori campion al Greciei cu Olympiakos.

"Am discutat cu agentul lui Ernesto de mai mult timp. Cu antrenorul nu am avut vreun contact, din respect pentru Bilbao. Din momentul in care Luis Enrique ne-a anuntat ca nu mai vrea sa continue, Robert Fernandez a inceput sa caute un inlocuitor pe masura. La scurt timp, el ne-a propus un singur nume - al lui Valverde - si cu totii am fost de acord ca este varianta cea mai buna.

Valverde ar abilitatea, judecata, cunostintele si experienta. Promoveaza jucatori tineri si respecta stilul Barcelonei. Este muncitor si un fan al tehnologiei la antrenamente si in modul in care trateaza meciurile" a declarat presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu. Prezentarea noului antrenor va avea loc joi.