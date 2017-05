Dubla lovitura pentru Real: a batut-o pe Barcelona pentru un jucator de la Atletico Madrid! Transfer OFICIAL

Real Madrid a realizat primul transfer oficial pentru vara lui 2017!

Real Madrid l-a transferat pe fundasul lateral Theo Heranandez, imprumutat de Atletico Madrid in acest sezon la Alaves. Jucatorul a trecut vizita medicala si va semna contracutul. El s-a aflat in negocieri intense atat cu Real Madrid cat si cu Barcelona in ultima perioada, iar in cele din urma a ales echipa lui Zidane.

Jucatorul va fi prezentat oficial dupa finala Cupei Regelui dintre Barcelona si Alaves.

Theo se va lupta pentru titularizare cu Marcelo, unul dintre cei mai buni oameni din lotul lui Zidane in acest sezon.

Prin acest transfer, Real a rupt pactul de neagresiune cu Atletico scrie ziarul AS.