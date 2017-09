"Am 6 clase, i-am lasat pe altii sa se ocupe de bani". Inregistrarile cu Ronaldo la tribunal, facute publice. Cum a reactionat cand a aflat ca poate ajunge la inchisoare

Ronaldo are mai multe case decat clase. "Nu sunt un tip inteligent si i-am lasat pe altii sa se ocupe de afacerile mele", spune el. Au fost facute publice inregistrarile video de la tribunal, unde Ronaldo a fost audiat pentru frauda fiscala.

Ronaldo risca inchisoarea pentru ca a fentat FISC-ul spaniol cu 14 milioane de euro.

"Ce ati fi facut daca erati in locul meu? Daca ai oameni competenti, avocati, oameni inteligenti...?! Eu nu sunt inteligent. Eu am doar 6 clase. Eu ma uit in ochii oricui; niciodata nu am ascuns nimic", a spus el.

Ronaldo ameninta ca se intoarce in Anglia. El a jucat la United.



"Niciodata nu am avut vreo problema in Anglia. Din acest motiv... Bine, nu voiam sa spun... Mi-ar placea sa ma intorc in Anglia", a mai spus el.

Judecatorii i-au adus la cunostinta ca risca 2 ani si 6 luni de inchisoare.

"Sunteti pasibil de o pedeapsa de la 2 la 6 ani de inchisoare . Sunteti constient?", au spus acestia.

"Îhî!", a fost raspunsul lui Ronaldo.



"Am ajuns aici pentru ca ma cheama Ronaldo", s-a mai plans portughezul.

"Suntem niste functionari care nu avem nimic impotriva lui Cristiano Ronaldo. Va asigur ca multi tin cu Real Madrid si sunt incantati de golurile pe care le dati", a fost raspunsul unuia dintre magistrati.