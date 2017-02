"Fotbalul romanesc a inventat licitatia pentru nimic" Mihai Mironica, despre vanzarea palmaresului Otelului

Cisteste editorialul semnat de Mihai Mironica.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Exista licitatii la care persoane extrem de rafinate, extravagante sau doar hotarate sa investeasca intr-un conformism al nonconformismului, participa pentru a achizitiona opere de arta abstracte. Dar, deja, astfel de gesturi sunt desuete. In fotbalul din Romania, s-a inventat ceva si mai chic, si mai cool: sa participi la o licitatie pentru nimic. Stii vreo opera de arta mai abstracta decat nimicul?

Astfel de extremisti ai extravagantei au fost invitati sa liciteze pentru "palmaresul" Otelului. Adica pentru nimic. Sigur ca istoria Otelului nu este un nimic, ea inseamna o inlantuire de episoade admirabile, printre care victoria formidabila impotriva lui Juventus, extraordinara generatie nouazecista si apogeul, titlul din 2011. Doar ca o istorie, si in fotbal, nu se liciteaza. Nu exista vreo foaie A4 pe care sa scrie ca, daca dai o caramida de bani, primesti diverse momente de grandoare, sa zicem victoria Otelului din vara lui '96 in Ghencea cu 3 goluri minunate marcate in poarta campioanei Steaua, meci la care am fost si pe care nu-l pot uita nici dupa 20 de ani. In fotbal, in momentul in care infiintezi o echipa, nu poti sa atasezi niste vagoane de epoca la trenul cu care pleci la drum, chiar daca nu stiu cine te minte ca te innobileaza cu nu stiu ce hartie cu antet de vita veche.

Epigonii ignorati de FRF, de UEFA

Iluzoriul castigator al acestei licitatii pentru duhul Otelului , club ucis de un afacerist care ne-a fost prezentat la moartea sa ca fiind unul din cei mai admirabili businessmeni romani, va afla din partea FRF, din partea LPF, din partea UEFA ca, atunci cand a ridicat mana si a oferit suma, a obtinut un mare nimic. Pentru ca asa au patit si cei care au incercat sa-si innobileze echipele noi de la Craiova sau Timisoara, institutiile care guverneaza fotbalul le-au transmis ca nu au istoria faimoaselor Universitatea, respectiv Poli. Si echipa stalinista emanata de Ministerul Apararii, si ce va reusi sa supravietuiasca din Rapidurile aparute dupa moartea venerabilului club giuleastean, si ele vor avea aceeasi soarta, nu li se va recunoaste asocierea incercata cu gloria acumulata in decenii de Steaua si Rapid.

Razbunarea capitalismului

Ultimii ani au readus in fotbalul romanesc cataclismul anilor '40. Atunci s-a incheiat o epoca, marile echipe ale vremii au murit si altele au aparut pe ruinele fumegande ale formatiilor capitaliste desfiintate de comunisti. Capitalismul s-a razbunat dupa mai bine de o jumatate de veac de la acel genocid al comunistilor in fotbal. Si multe dintre echipele de traditie din comunism au fost ucise de realitatile societatii capitaliste actuale. Asta e al treilea mare val din istoria fotbalului nostru, cu Viitorul, CS U Craiova, FC Voluntari, Concordia, ACS Poli Timisoara, CSM Poli Iasi, noile Rapiduri, poate CSA Steaua, SCM Pitesti, SSC Farul, CSM Ramnicu Valcea, UTA Batrana Doamna si fantoma pe care o va cumpara extravagantul de la cea mai abstracta licitatie, cea pentru un nimic invelit in otel.