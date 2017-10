DRAGONUL ROMANESC! Mihai Mironica, dupa victoria care a dus-o pe Simona Halep pe primul loc mondial

Acum 44 de ani, Ilie Nastase devenea primul lider mondial al istoriei tenisului. Era inscaunat chiar de ziua nationala a Romaniei. Azi, Simona Halep a urcat pe tronul pe care au stat jucatoare gigant precum Steffi Graf, Serena Williams, Monica Seles, Martina Navratilova sau Chris Evert. Putem declara ziua de astazi ziua nationala a sportului romanesc: o romanca, pe primul loc in lume in cel mai popular sport feminin de pe glob. O pozitie pe care doar alte 24 de jucatoare s-au aflat in istorie. Ea e prima romanca acolo. Simona Halep intra in galeria celor mai mari legende ale sportului romanesc alaturi de Nadia, Nastase, Hagi, Iolanda Balas, Cristian Gatu sau Ivan Patzaichin.

Simona si-a distrus marile ei cosmaruri



Superb de imprevizibil a fost acest pas gigantic facut de Halep. Simona venea dupa un drum printr-un desert al carierei sale, din vara ea nemaiobtinand vreo victorie in circuit. A fost invinsa de eternul cosmar, Sarapova, in primul tur la US Open, iar in primul meci de la Wuhan, in infrangerea cu Daria Kasatkina, am vazut cea mai slaba versiune a Simonei din ultimii ani. Strigatul de neputinta din acea partida, “nu pot sa pun o minge in teren”, a fost ca un punct de cotitura precum in filmele hollywoodiene.

La Beijing, Simona a facut un salt fantastic precum in povestile chinezesti suprarealiste. S-a reinventat, a aparut uluitor, intr-un mod cum nu am mai vazut-o, si a maturat cu dragonul carierei sale, Sarapova, cu Kasatkina, care o surclasase de curand, si cu noua fiara a circuitului, Ostapenko, cea care ii refuzase implinirea unui alt vis, cel de la Roland Garros. Simona le-a rapus pe cele doua adversare care o ingenucheasera in finalele de la Roland Garros.

Lupta Simonei cu detractorii continua



Da, Simona este o lidera mondiala fara un trofeu de Grand Slam. Asa cum au fost si Safina sau Wozniacki. Aceasta este in continuare principala arma a hoardei de detractori care o hartuieste pe Halep. Dar romanca arata acum in joc pregatita sa rupa si aceste bariere, un trofeu de Grand Slam, un Turneu al Campioanelor, pentru a implini legenda la dimensiunile celei pe care si-a construit-o Ilie Nastase.

Nu cred in coincidente, nu cred ca este o simpla coincidenta ca Simona s-a transformat din caprioara aflata in bataia pustilor cu care tintesc Sarapova sau Ostapenko intr-o pantera care ucide vanatorul cu sange rece chiar acum, cand Andrei Pavel a venit langa ea. Imi place discursul lui Andrei atunci cand este solicitat de Simona in timpul partidelor, simt ca, precum in cazul nationalei de fotbal, avem antrenori noi, romani, care stiu sa produca o empatie mai puternica in relatia cu sportivii.

Simona, intre dinastia Williams si legenda Nastase



Da, Simona Halep vine intr-o perioada de anarhie in circuitul feminin dupa incheierea dinastiei Williams. Dar nu este nimic intamplator in aceasta lovitura de palat pe care Simona a dat-o la Beijing. Romanca este cea mai longeviva jucatoare din Top 5 mondial. Sunt ani buni in care Halep a rezistat intre cele mai bune jucatoare din lume, pandind momentul atacului decisiv. Ea si-a dat azi doctoratul in tenis dupa ani de studii la cel mai inalt nivel. Unul dintre putinii romani cu doctorat pe bune.

Simona are lumea la picioarele sale la 26 de ani. Nastase a avut aceasta sansa la 27 pentru ca atunci s-a introdus actualul mod de ierahizare a lumii tenisului. Dar la 26 de ani si Ilie a acaparat prim-planul tenisului mondial cu primul lui trofeu de Grand Slam cucerit la simplu. Simona este la varsta magica si noi avem acum sansa de a trai aceasta magie alaturi de ea.