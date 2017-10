JOI 21:45 Romania - Kazahstan | Contra si-a ales staff-ul la nationala. Mihalcea si Gane, secunzi

10:35

Cosmin Contra, noul selectioner al echipei nationale a Romaniei, s-a decis asupra staff-ului pe care il va avea alaturi pe banca nationalei.

Alegerile lui Contra sunt Ionel Gane si Adrian Mihalcea, antrenori secunzi, Leontin Toader, antrenor cu portarii, si Javi Reyes, preparator fizic.

Ionel Ganea si preparatorul fizic spaniol Javi Reyes au lucrat alaturi de Cosmin Contra si in mandatul acestuia pe banca echipei Dinamo Bucuresti.

Ionel Gane, 45 de ani, a lucrat de-a lungul carierei la cluburi precum Petrolul Ploiesti, CSU Craiova sau Corona Brasov.

Adrian Mihalcea, 41 de ani, a fost antrenor principal al mai multor formatii din Liga 2, precum Dunarea Calarasi, UTA si CS Mioveni.

Javi Reyes, 47 de ani, a colaborat in cariera sa cu mai multe cluburi importante din Spania, precum Athletic Bilbao, Deportivo La Coruna, Almeria, Granada, dar a avut si o experienta in Azerbaidjan, la Neftchi Baku.

Leontin Toader, 53 de ani, a activat in cariera sa la Rapid si vine in staff-ul lui Contra din calitatea de colaborator in cadrul Federatiei Romane de Fotbal, acesta activand la echipa nationala a Romaniei U18.

Cei patru au participat duminica, 1 octombrie, la Mogosoaia, la primul antrenament sustinut de tricolori sub comanda noului selectioner.