"Mi-au zis jucatorii: bre, nea Gigi, LESINAM de ras! Facea SPIRITISM drogangiul si condamnatul!" Acuzatii INCREDIBILE ale lui Becali pentru Daum

Romania 3-1 Kazahstan | Becali a lansat un nou atac la adresa fostului selectioner Christoph Daum!

"M-am uitat la meci, normal! Cand era Duam nu ma uitam pentru ca eram impotriva echipei Romaniei si nu voiam sa fiu contra jucatorilor pe care am luat 30 de milioane de euro! Ca atat am luat! Numai Hagi a zis ca avem jucatori valorosi. Eu nu spun ca avem fotbalisti de super valoare, dar avem jucatori de valoare medie care impreuna fac o echipa. Avem valoare, am demonstrat-o in seara asta. Sa va spun ceva ce n-am spus.

Voi stiti ca Daum facea spiritism? Ce inseamna daca toata echipa stinge lumina si aprinde lumanari si deschid ochii. L-am intrebat pe jucatorul care mi-a povestit: si voi ce faceati, ma? Ba, nea Gigi, lesinam de ras. Pe urma, dimineata, ne punea sa ne luam in brate, sa ne pupam. Da, faceau meditatie, spiritism. Se simte mai multa daruire, mai multa atentie, parca este altceva cu Contra, nu?

Nu ma intereseaza sa fie jucatorii mei la nationala. Ma intereseaza sa ma uit cu drag si sa tin cu ea! Contra n-o sa faca selectie cu dinamovisti, cu d-astea. El o sa ia jucatorii valorosi. Vorbeam cu MM, mi-a zis ca o sa dea gol. Ii spuneam ca parca e indolent, asa, si, pac, in secunda aia, pac, a driblat si a dat golul. El asa face. Pac, da un gol!

Sa vada toata lumea ca nu e chiar asa cum zicea Daum. Ca nu ne salveaza el pe noi handicapatii romani. El, drogatul, condamnat de drogangeala si de prostitutie!", a spus Becali la PRO X.