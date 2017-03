"Am cerut desfiintarea nationalei in urma cu cativa ani!" Cum comenteaza CTP criza nationalei Romaniei. VIDEO

Cristian Tudor Popescu critica extrem de dur nationala Romaniei.

Intrebat la Sport.ro cum comenteaza evolutia Romaniei in meciul cu Danemarca, CTP a declarat:

"Am scris fara niciun fel de placere despre meciul Romaniei cu Danemarca. Nu scriu despre meciurile echipei nationalei de fotbal. Eu am cerut cu cativa ani in urma desfiintarea pentru o vreme a echipei nationale, avand in vedere rezultatele si batjocura la adresa suporterilor pe care o practica aceasta nationala a noastra"

"Nu am nicio consideratie pentru acesti jucatori de fotbal, nici pentru conducerile tehnice si cu atat mai putin pentru finantatorii echipelor. Este o lume murdara in care se vehiculeaza mult prea multi bani castigati fara munca."

Intrebat daca se identifica azi cu nationala Romaniei, CTP a raspuns la Sport.ro: "Fereasca Dumnezeu!"