DISPARE un model Dacia! Schimbari importante anuntate de producatorul de la Mioveni

Pe langa lansarea noului Duster, Dacia a anuntat si niste schimbari importante la Frankfurt.

Productia Dacia Lodgy va fi oprita, iar modelul acesta va fi inlocuit de cu un SUV ori crossover cu sapte locuri, au anuntat oficialii Dacia la Salonul de la Frankfurt.

"Nu vom renunta la piata modelelor cu sapte locuri, iar dupa ce ciclul de viata al lui Lodgy va ajunge la sfarsit, vom avea un nou model in oferta. Nu va mai pastra acelasi desgin deoarece segmentul monovolumelor scade, iar acelasi lucru il vedem si la Renault Scenic si vom merge catre SUV-uri”, explica Marc Suss, directorul gamei global access in cadrul Grupului Renault, potrivit ZF.

Dacia a mai facut un anunt.

Noua generatie Duster va fi produsa doar in Romania sub marca Dacia, nu si in Maroc, iar in viitor vor exista si noi motorizari pentru Duster de generatia a doua.