Dacia EF-Vision 2050, masina SPATIALA accesibila made in Romania! Asa ar putea arata Dacia in viitor! FOTO

O studenta din Romania propune un concept spectaculos pentru Dacia viitorului!

Conceptul Dacia EF-Vision 2050 este imaginat, desenat si construit de Cristina Enciu, o tanara de 22 de ani care a absolvit cursurile Universitatii de Arte din Bucuresti, sectia Design de Produs, si care a decis sa se concentreze pe designul auto. De altfel, conceptul EF-Vision 2050 este centrul lucrarii de licenta a Cristinei, fiind conceput si desenat sub indrumarea designerilor Renault din cadrul Centrului de Design pe care marca franceza il are deschis la Bucuresti, scrie automarket.ro

Desi formele si solutiile grafice care caracterizeaza Dacia EF-Vision 2050 par stiintifico-fantastice la prima vedere, Cristina explica faptul ca in spatele fiecarei idei care a facut parte din constructia conceptului a stat aceeasi logica fundamentala din spatele filosofiei Dacia: accesibilitatea. Un exemplu este logica care sta la baza interiorului cu trei scaune: cel frontal asezat central, cele posterioare asezate in lateral si extinse la nevoie pe langa cel din fata.



"Notiunea care sta la baza brandului Dacia este accesibilitatea. Desi conceptul meu este intr-adevar unul futurist, ideea din spate nu se indeparteaza deloc de accesibilitate. De aici si ideea banchetelor din spate care in loc sa se extinda prin mecanisme complicate, se extind prin simpla notiune fizica de elasticitate si flexibilitatea a materialului, care este initial pliat dupa un model parametric, permitandu-i astfel extinderea", explica Cristina.

De altfel, caracterul flexibil al materialelor sta la baza numelui conceptului, pentru ca "EF" este acronimul expresiei "Elasticity and Flexibility". "A fost tema de cercetare a proiectului meu, aplicata la interiorul acestuia in scopul reducerii unor costuri suplimentare si al prelungirii duratei de viata a autovehiculului prin eliminarea mecanismelor si pastrand astfel identitatea de brand a Dacia".

