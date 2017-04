REAL MADRID - BAYERN MUNCHEN, azi la ProTV! Masuri de securitate RECORD pe Bernabeu: 1800 de politisti, la o saptamana dupa atentatul de la Dortmund

09:51

Ce scriu azi ziarele din Spania:



**Marcelo intra azi in galeria gloriilor Realului - meciul 400 in aceasta seara; a pierdut doar 14% dintre ele. Roberto Carlos are 527 de meciuri la Real;



**1800 de politisti la stadion - record absolut pentru un meci al Realului, cu 300 peste cati vor fi duminica la El Clasico;



**Marca scrie azi despre Isco: "El este mostenitorul celui mai bun spaniol din toate timpurile - Iniesta - va fi titular cu Bayern diseara pe Bernabeu;



**Cristiano Ronaldo este la hattrick de golul 100 in Champions League. A atins deja borna de 100 de goluri in cupele europene;



**Sergio Ramos e la meciul 100 in Champions League. Casillas (168) si Xavi (157) au cele mai multe. Cristiano Ronaldo are 140;



**Karl Heinz Rummenige, directorul executiv al clubului Bayern Munchen: "Cel ce lupta poate pierde, cel care nu lupta a pierdut. Am venit sa ne calificam."



**Real Madrid are 54 de meciuri consecutive cu gol marcat, record istoric;



**Viktor Kassai (Ungaria) arbitreaza meciul din aceasta seara. A mai arbitrat Real Madrid - Bayern in 2012, in semifinale. Nemtii au castigat atunci la penalty-uri.