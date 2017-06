Cum a decis Zidane finala Ligii. Ronaldo a dezvaluit ce le-a spus Zizou jucatorilor sai in vestiar, la pauza meciului cu Juve

Real Madrid a scris istorie, devenind prima echipa care reuseste sa isi apere trofeul UCL. Madrilenii au castigat "La Duodecima", dupa ce au invins-o cu 4-1 pe Juventus, la Cardiff. Ronaldo, cu o dubla, Casemiro si Asensio au decis soarta partidei.

Daca Ronaldo, Casemiro si Asensio au decis finala prin golurile lor, Zidane a fost cel care a avut si el o contributie enorma in castigarea celei de-a 12-a Ligi a Campionilor. Discursul francezului de la pauza partidei a schimbat totul.

Cristiano Ronaldo a dezvaluit chiar la finalul partidei ca "discursul lui Zidane de la pauza a fost cheia spre succes. Ne-a tinut un discurs pozitiv, stia ca suntem mai buni, ne-a transmis ca are incredere in noi", a spus Ronaldo.

Si pustiul Asensio a spus ca Zidane a fost cel care a schimbat finala la pauza.

"Antrenorul ne-a vorbit despre ce trebuie sa facem in partea secunda si despre modul in care putem sa ne imbunatatim jocul. Am intrat pe teren dupa pauza cu o dorinta si mai mare decat la inceput si asta s-a simtit imediat in jocul nostru", a spus Asensio.

Zinedine Zidan a reusit astfel sa cucereasca a doua Liga a Campionilor la primul sau mandat de antrenor principal.