VIDEO: Momentul in care Dumitru Dragomir incepe sa planga in fata camerelor! Primele imagini cu fostul sef LPF dupa aflarea verdictului

Dumitru Dragomir a scapat de procesul dezafilierii Universitatii Craiova. Curtea de Apel a decis astazi ca toate partile inculpate - Sandu, Dragomir, FRF si LPF - sa fie achitate.

"S-au schimbat multe in tara. Stati sa imi trag lacrimile. Nu poti sa te duci la puscarie, domne', nevinovat. Mi-au facut trei procese, numai inscenari. Am votat democratic, cum sa imi dai puscarie si bani de platit pentru asta?"

"Eram sigur ca daca sunt nevinovat nu ma pot duce la puscarie."

"Cum sa existe un asemenea prejudiciu, in conditiile in care niciun contract al jucatorilor nu era inregistrat in contabilitate?!"

"Este imposibil sa platesti pe asa ceva. Sunt in trei procese in care nu am nicio legatura cu vinovatia."

"N-am dormit un minut, am tensiune 22 cu 12. Cum sa nu stai in tensiune? Oricat ai fi de tare. Cand vezi ca vine un procuror si cere 10 ani fara sa faci nimic."

"Ce tara este asta? Ce judecatoare e aia care mi-a dat 7 ani fara sa fiu implicat in ceva? Numai la asta stau si ma gandesc noaptea. Sunt alb tot. Simt ca mor zilnic. Dar ma tin tare, fiindca ma simt nevinovat.", a spus Dumitru Dragomir, intr-un interviu pentru ProTV.