ULTIMA ORA! Steaua l-a transferat pe Gnohere: "Maine pleaca in cantonament!"

Gigi Becali a anuntat ultimul transfer al Stelei.

Steaua a adus un nou atacant dupa Denis Alibec.

"Acum semneaza pe doi ani si jumatate, maine cu siguranța pleaca in cantonament cu echipa. Lui Dinamo ii dau 250.000 de euro, jucatorului 50.000 la semnatura. Dinamo n-avea cum sa-i dea 15.000 pe luna.

Gnohere a ținut tot timpul relația cu noi, eu nu am vrut sa ma vad cu el pentru ca era sub contract cu Dinamo. Am facut transferul prin Anamaria Prodan, nu am vorbit direct cu Negoita" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Harlem Gnohere, 28 de ani, s-a nascut la Paris dar a fost crescut de Troyes. La Dinamo a ajuns in 2015 si a marcat 17 goluri in 45 de partide. In acest sezon a reusit 6 goluri si 3 pase de gol.