Transfer de la PSV pentru Juventus Bucuresti! Ce jucator DE NATIONALA aduc

Marius Baciu a schimbat mai bine de jumatate de lot pentru a forta salvarea de la retrogradare a noii sale echipe!

Juventus e aproape sa-l imprumute de la PSV Eindhoven pe turcul Gokhan Kardes. Chiar daca n-a jucat niciun meci la prima echipa a liderului din Eredivisie, Kardes are prezente in nationalele U16, U18, U19 ale Turciei. Pustiul joaca atat fundas central, cat si mijlocas la inchidere, scrie Gazeta Sporturilor.



Juventus a mai facut doua transferuri importante in ultimele zile. I-a adus pe Andrei Ciolacu, fost la Rapid, si pe portarul George Gavrilas de la Voluntari.