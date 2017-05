Sumudica vrea sa-i ia titlul Stelei, dar NU prea are cu cine. 3 titulari ar putea rata meciul de luni, care poate decide unde merge trofeul Ligii I

"Nu o sa stau niciodata in pozitia ghiocelului", spune Sumudica despre meciul cu FCSB, programat luni seara, de la 20:30, care poate decide unde merge trofeul Ligii I in acest sezon.

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Sumudica vrea sa o bata pe Steaua si sa ii ia titlul cu doua etape inaintea finalului de campionat. Antrenorul Astrei, care si-a manifestat in repetate randuri repulsia fata de culorile ros-albastre, anunta: "Nu o sa stau niciodata in pozitia ghiocelului in fata lor".

Marius Sumudica spune ca va face tot posibilul pentru ca echipa lui sa obtina un rezultat pozitiv in fata rivalei ros-albastre. Totusi, acesta are o problema inaintea partidei.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, tehnicianul campioanei en-titre nu stie daca se va putea baza pe cativa dintre cei mai importanti jucatori ai sai.

Sumudica spune ca brazilianul Junior Morais, care va trece la FCSB din vara, "nu este pregatit mental pentru acest meci".

Pe de alta parte, Geraldo si Teixeira au probleme medicale.

"Geraldo si Teixeira nu cred ca vor evolua din motive medicale. Apoi, Junior Morais a venit si mi-a spus, corect, in fata, ca nu este pregatit mental sa joace cu FCSB. A zis ca nu vrea sa se interpreteze, l-am inteles, ce sa-i fac?!", a spus Sumudica.

"Mi-e indiferent cine castiga titlul, sunt neutru. Chiar nu ma intereseaza. Cine va fi sa castige...sa o faca pe teren! Si sa aiba macar parcursul Astrei in cupele europene, chiar daca va fi foarte greu pentru orice echipa romaneasca" - Marius Sumudica.

Un alt rapidist de la Astra, Alex Ionita, spune ca si-ar dori ca Viitorul sa ia titlul.

"Ca rapidist, mi-as dori sa castige Viitorul campionatul. Nu m-ar deranja nici daca l-ar lua Dinamo. Doar Steaua sa nu ia titlul! Asa am fost crescut de mic si asa vreau sa raman" - Alexandru Ionita.