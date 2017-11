Stelisti vs. stelisti in Ghencea! Echipa formata din suporteri din peluza a incurcat CSA Steaua: "NE PARE RAU!"

CSA Steaua a obtinut doar o remiza cu AFC Asalt, 1-1. A fost o dupa amiaza cu multi nervi in Ghencea.

AFC Asalt, echipa formata din suporteri din peluza Stelei, a incurcat-o chiar pe Steaua in lupta pentru promovarea in Liga a 3-a.

Jucatorii au fost injurati si huiduiti de suporterii care au asistat astazi la meciul din Ghencea. Li s-a reprosat ca tocmai le-au dat o mana de ajutor rapidistilor.

"Eu am venit direct de la munca, sunt hairstylist. Am fost la munca mai devreme, la 7, ca sa pot sa ajung la meci."

"Lumea de aici ne injura, ei zic ca ii tinem pe Rapid in viata. Dar toti suntem stelisti. Lumea ne intelege gresit acum, uite, ne injura, dar asta este."

"Sincer, in teren ne-a parut bine ca am scos un egal, acum ne pare rau ca i-am incurcat. Si n-am putut sa facem mai mult cu Rapid. Atat am putut."

"Ne dorim sa promoveze CSA Steaua, bineinteles. Suntem o parte cu CSA-ul, o parte cu FCSB-ul, parerile sunt impartite, dar suntem cu totii stelisti."

"Locul Stelei e in Liga 1, nu e aici, in Liga a 4-a, asta e clar."

"Colegii mei sunt ospatari, fotografi, profesori de sport, fiecare se descurca cum poate. Cu totii facem sacrificii sa venim la meciuri, nu facem niciun antrenament, astia suntem. Din 20 cati am fost la inceput, acum am ramas 14. Ne-am dori sa intram in playoff.", a spus la finalul meciului Hodorogea, jucatorul echipei AFC Asalt.