S-au inteles cu Ionita! Cei mai mari rivali ai lui Becali din Liga I platesc 700.000 de euro pentru mijlocasul Astrei

Alex Ionita II pleaca de la Astra in aceasta iarna.

Dupa ce l-a luat pe Costache de la Dinamo, CFR Cluj s-a inteles si cu Ionita II de la Astra Giurgiu. Mijlocasul a facut un sezon excelent si a reusit 8 goluri in 18 partide din acest sezon. Clujenii vor plati tot 700.000 de euro pentru Ionita, la fel ca in cazul lui Costache, scrie Gazeta Sporturilor. CFR investeste masiv, desi e prima in campionat. Clujenii l-au mai legitimat si pe Sebastian Mailat de la ACS Poli Timisoara.

Ionita fusese cumparat de Astra de la Rapid cu 500.000 de euro in 2014. In aceasta toamna, mijlocasul a fost convocat si la nationala in premiera.

"Sunt rapidist de mic si am crescut intr-un spirit anti-stelist, deci n-am cum sa joc vreodata acolo. Au cel mai bun lot, dar mai lipsesc eu ca sa fie cea mai buna din tara", a spus Ionita dupa victoria Astrei cu Steaua din acest sezon.