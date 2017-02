EXCLUSIV! Rivaldinho a ajuns in Romania: "Nu stiu cine e Hagi!" Ce mesaj i-a transmis tatal sau inainte sa semneze cu Dinamo

Rivaldinho a aterizat noaptea trecuta in Romania.

Fiul marelui Rivaldo a venit in Romania cu avionul de la Amsterdam. Jucatorul in varsta de 21 de ani a fost cazat la hotelul lui Ionut Negoita, iar in aceasta dimineata a efectuat vizita medicala. Daca medicii nu vor descoperi probleme, Rivaldinho va semna azi contractul cu Dinamo.

Dinamovistii i-au mai legitimat pe Bawab, Claudiu BUmba si Claude Dielna in aceaste zile si au mai anuntat transferuri.

"Stiam de Romania, sunt fericit sa fiu aici. Stiam de Dinamo, e un club mare din Romania, mi-a zis tata despre ei, spre ca totul sa fie bine aici.

Tata mi-a zis sa merg la Dinamo pentru ca e un club mare, am vorbit cu Adrian Mutu, ne-a ajutat mult. Vreau sa joc in meciul urmator daca e posibil. Dar stiu ca trebuie sa ma antrenez mult cu colegii mei, apoi antrenorul va decide. Am vazut pe internet numele jucatorilor de la Dinamo, dar nu ii cunosc, o sa vad saptamana asta. Nici pe Andone nu-l stiu, am auzit ca e un antrenor bun, are experienta, sunt aici sa-l ajut si sunt convins ca si el ma va ajuta pe mine.

Tata mi-a zis ca va veni sa vada meciurile mele. Din Romania Il stiu pe Mutu, jucam cu el pe Play Station. Pe Hagi nu il stiu, doar pe Mutu", a declarat Rivaldinho pentru ProTV.