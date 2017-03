Reghe da vina pe jucatori dupa umilinta cu Dinamo: "Nu au dorinta, nu au daruire!" Ce spune despre DEMITERE

Steaua 1-3 (2-7) Dinamo / Laurentiu Reghecampf spune ca nu simte presiunea demiterii dupa un nou meci slab al Stelei.

Antrenorul Stelei le reproseaza jucatorilor lipsa de daruire cu marea rivala, iar Denis Alibec este singurul remarcat al sau. Totusi, Reghe e convins ca Steaua va arata altfel in play-off. Dinamo are sanse mari sa fie primul adversar al Stelei din play-off, peste 10 zile!



"Imi place reactia lui Denis, ca a incercat singur sa faca presing, sa fie agresiv.

Gresim foarte mult in aparare, din cauza acestor greseli am primit si un gol pe care nu are rost sa-l comentez. Dupa ce am egalat am stat din nou foarte prost la o centrare, am primit gol si istoria meciului a fost scrisa. Pentru mine este un semn de intrebare, le-am spus jucatorilor ca nu ma intereseaza rezultatul, sa fie un antrenament. Sa joace fotbal, sa joace fara presiunea rezultatului.

Si noi le cerem mult, la fiecare meci sunt tinuti in priza, sa faca pressing, sa faca efort. Trebuie sa schimbam putin foaia, nu avem agresivitatea necesara pentru a avea ocazii, pentru a sta in terenul advers. Trebuie sa schimbam foaia si sa jucam mai mult la rezultat. Agresivitatea de azi nu a fost cea care trebuie. In niciun moment nu am fost mai buni ca cei de la Dinamo.

Ajutati de un public numeros, jucatorii lui Dinamo au mai multa ambitie, daruire, s-a vazut la fiecare contact cu jucatorii nostri. Nu imi fac probleme ca jucatorii nu pot alerga, e vorba de dorinta, trebuie sa investesti mai mult in meciurile importante. Tanase nu intra in discutie, vine dupa o accidentare grava. Ma bucur ca este bine dupa fiecare meci pe care il joaca. Se vede o diferenta mare, are calitate, dar trebuie sa tinem cont ca a intrat cu doua luni mai devreme. Trebuie sa avem rabdare.

Discut cu jucatorii zi de zi, tricoul echipei noastre cantareste foarte mult. Cand intram pe teren, trebuie sa jucam fotbal. Sa jucam simplu, sa nu ne complicam. Nu vedem asta in multe momente. Ma refer la Boldrin, De Amorim, are calitati incredibile, dar poate de multe ori e mai bine sa joci simplu.

Nu m-a interesta rezultatul, era foarte greu sa intoarcem 4-1, dar le-am spus ca ma intereseaza sa ne concentram pe ultima etapa si sa intram cu o victorie in play-off.

Denis bate cornere la noi, cand Boldrin nu este pe teren. Are tehnica cea mai buna si trebuie sa profitam de acest lucru. Nu mai conteaza rezultatul, Dinamo a trecut mai departe si le urez bafta. Ne vedem probabul saptamana viitoare, probabil ca primul meci va fi intre noi si Dinamo. In maxim 10 zile ne vom reintalni. Nu stiu daca suntem favoriti, dar sunt sigur ca reactia jucatorilor va fi alta.

Balasa nu e la nivelul maxim, pe banda trebuie sa alergi mai mult. Am preferat sa-l folosim pe Tamas in banda pentru ca nu a jucat in ultima partida.

Nu ma simt in pericol, sunt sigur ca echipa noastra va fi bine. Cu siguranta ne vom indeplini obiectivul. Nu am ce sa-mi reprosez, iar jucatorilor nu am ce sa le reprosez acum, o sa am o discutie maine cu ei.

Primul gol al lui Dinamo nu este valabil, dar greseala mare i-a apartinut lui Florin Nita. Totul se poate ierta, Nita a facut meciuri foarte bune si ne-a salvat", a spus Reghecampf la conferinta.