Planul lui Becali pentru situatia in care Steaua intra in faliment: toti jucatorii ajung la o echipa de Liga 3

Ofensiva Armatei l-a speriat pe patronul Stelei. Pentru noua echipa, Ministerul cauta un investitor pe care sa nu il cheme Gigi Becali (?!?)

Gigi Becali are planul B, pentru situatia in care CSA va castiga procesul prin care cere despagubiri de 37 de milioane de euro.

"Daca se intampla asta, Steaua intra in faliment", spune Becali, care se gandeste sa cumpere un club de Liga a 3-a, unde sa legitimeze toti jucatorii din lotul lui Reghecampf.

In situatia falimentului, Becali ar ramane cu jucatorii si s-ar putea duce a doua zi la un alt club de Liga I. FC Voluntari este o varianta.

"Ma gandesc sa cumpar o echipa de Liga a 3-a si sa ma coste 200.000 de euro pe an. Voi trece pe ea toti jucatorii pe care ii voi cumpara de acum inainte si doar o sa-i imprumut la Steaua.", spune Becali, conform Gazetei Sporturilor.

Noul Boroi il contrazice pe Talpan

Florin Talpan viseaza ca 2017 sa fie anul in care CSA Steaua sa aiba echipa in Liga I. Juristul Clubului Sportiv e convins ca "se va gasi o solutie" pentru ca pasii normali pentru infiintarea unei noi echipe sa fie putin sariti.

In replica, LPF a transmis clar: "Nu avem cum sa inscriem in Liga I o echipa departamentala!"

"Noul Boroi" de la CSA, interimarul Cristian Petrea, e putin mai realist. Intr-o situatie ideala, Steaua va fi in Liga I in 2020, spune seful Clubului Sportiv al Armatei.

Pana atunci, Lacatus trebuie sa faca o echipa capabila sa obtina promovarea an de an, iar in paralel, reprezentantii Armatei sa poata recruta un om de afaceri care sa investeasca in echipa. Singura conditie: sa nu il cheme Gigi Becali. (?!?)

"Nu m-am intalnit niciodata cu Becali si nici nu am vorbit cu el. Nu stiu daca FCSB intra in faliment. Pe mine ma privesc doar problemele Clubului Sportiv al Armatei Steaua."

"Ne dorim ca brandul care apartine CSA sa fie protejat, sa fie o exclusivitate a CSA. Asta e tot ce ne dorim, sa ne protejam marcile si sa le valorificam noi."

"Momentan noi avem un proiect pe care l-am promis suporterilor nostri. Dorim sa ne inscriem in liga a 4-a, sa parcurgem pasii, sa promovam si sa ne sincronizam cu finalizarea stadionului de fotbal.", a explicat Cristian Petrea, conform DigiSport.

2020 e anul in care lucrarile de modernizare ale stadionului Ghencea ar trebui sa fie finalizate.