Pentru Hagi, FCSB e Steaua! "Experienta europeana si trofeul din '86 echilibreaza dubla cu Lazio! Meciurile astea ne tin pe toti in viata"

FCSB - Lazio se vede la PRO TV, joi, ora 22:00.

Hagi a fost intrebat de "sansele FCSB-ului in dubla cu Lazio", la conferinta de presa de dupa meciul cu Juventus Bucuresti, si a raspuns facand referire la "Steaua" si la "experienta europeana a Stelei", care ar echilibra situatia in 16-imile Europa League.

"Lazio e o echipa foarte buna, are un lot extraordinar. Dar tinand cont ca Steaua a castigat o cupa europeana, are o traditie, e o echipa europeana care are o experienta enorma in Europa, nu se stie niciodata."

"Are un lot foarte talentat. O echipa romaneasca ce a investit foarte mult in tineri."

"Depinde si de sansa, depinde de moment, de starea unor jucatori. Pentru performante trebuie sa ai si sansa."

"Speram ca Steaua o sa aiba si sansa, pentru ca ar fi o performanta extraordinara pentru fotbalul romanesc. O performanta care ne tine si pe noi in viata, asa ne mai vad si cei de afara."

"Rezultatele din Europa ne aduc respectul celor de afara, asta e teoria mea.", a spus Hagi.